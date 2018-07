Dá už se obyčejným elektromobilem dojet zdarma k moři? Vyzkoušíme to

PRAHA Něco takového bylo dříve možné jen s Teslou nebo to vyžadovalo obří náklady. Za poslední roky ale po Evropě vyrostla už poměrně silná síť dobíjecích stanic, které jsou zdarma. Mnoho z nich je dokonce rychlých. Také se zvýšil dojezd elektrických aut. Server Lidovky.cz se rozhodl vyzkoušet, jestli se dá moderním elektromobilem dojet do severní Itálie a přitom dobíjet elektřinu zdarma. Cesta začíná v úterý kolem poledne.

Start je v Praze, cíl je v Bibione. Při pohledu na mapu se zdá, že dorazit do severní Itálie s využitím využitím rychlých bezplatných dobíjecích stanic, které v Evropě budují například Lidl nebo Kaufland, by neměl být problém. Tedy tak to alespoň na první pohled vypadá.

Dřív bylo třeba pro průjezd Rakouskem nutné vyřídit tamní dobíjecí kartu, což znamenalo zaplatit eura dopředu, mnohdy měsíční poplatek, čekat na vyřízení a než karta přijde poštou, po cestě pak vše raději rušit. Ekonomicky to často nedávalo naprosto žádný smysl.

Teď už by to mělo jít. Jenže prvotní nadšení rychle vyprchalo. Ukázalo se, že část stanic je zdarma jen dočasně a z ničeho nic může být zpoplatněna, jen co skončí pilotní provoz. Což se také u jedné po cestě stalo. Byla na super místě, kde se dal dát oběd. Druhým problémem se ukázaly být Alpy. Třeba od moře k první stanici zdarma v rakouském Villachu je to přes sto kilometrů pořád do kopce.

Při čtení různých webů fanoušků elektromobilů se navíc ukázalo, že nápad jet elektrickým autem k moři má víc lidí. Což zvedá riziko, že se u dobíjecí stanice sejde víc aut a člověk se načeká. Není legrace čekat půl hodiny či hodinu, než se uvolní dobíjecí místo, aby člověk konečně mohl čekat svou hodinu na dobití.

Rychlé vystřízlivění

To, co na začátku vypadalo jako legrace s tím, že se párkrát po cestě člověk zastaví na půl hodinky u rychlodobíjecí stanice, se rychle ukázalo docela riskantní cestou. Co když se třeba dobíjecí stanice rozbije? Na řadě míst prostě není žádný záložní plán. Dobíjet u někoho na dvorku ze zásuvky by mohlo trvat i deset hodin.

Ne, tohle je zatím opravdu jen pro nadšence. Jenže je třeba říct, že právě na těchto delších cestách plně vynikne to, jak je elektrické auto skvělé do městského provozu. Nic lepšího není a nemá vůbec smysl o tom debatovat. Samozřejmě člověk musí být ochoten si za to připlatit, měl by mít garáž s možností dobíjení a mělo by jít o druhé auto v rodině. Teda pokud nejde o Teslu.

Právě z toho tato cesta k moři vychází. Manželka odjela k moři naftovým kombíkem s kamarádkou. A opuštěný manžel, na kterého zbyl doma elektromobil, ji s dětmi vyrazí navštívit.

Nissan Leaf

Jakým autem se pojede? Volba na Nissan Leaf padla, protože slibuje největší dojezd na jedno nabití. Na první pohled to tak vypadalo na nejjednodušší řešení. Jenže Nissan právě u tohoto auta delší cesty nedoporučuje. Na to koneckonců přišli i jeho majitelé. Na rozdíl od první generace nemá nový Leaf chlazení baterie, ta se tak snadno přehřeje. Ve světě se pro to vžil název rapidgate - aféra s rychlým dobíjením. Ukázalo se, že na delších cestách se kvůli vysoké teplotě baterie nedá dobíjet rychle, auto to nedovolí, aby nedošlo k poškození. Proto v maratonských závodech Nissan prohrál před elektromobily s menšími dojezdy. Zkrátka trčel na nabíječce.

Důvod? Firma se soustředila na městský provoz a kratší trasy. Pečlivě také řešila izolaci baterie před mrazem i její přihřívání. V zimě to řidič ocení. V horkém létě to ale znamená, že jen pomalu chladne a dobrá izolace její přehřátí ještě urychluje. Nebezpečné jsou hlavně tři věci, které se po cestě k moři dají čekat - vysoké venkovní teploty, vyšší cestovní rychlost (vyšší spotřeba energie z baterie) a rychlé dobíjení.

Našli jsme výsledky řady testů, řadu návodů, mluvili jsme s uživateli nového Leafu a závěr je celkem jednoznačný - přehřáté baterii se nevyhneme. Bylo tak třeba opět přehodnotit cestu a zkusit rizika co nejvíc snížit.

Hlavně pomalu

Dlouhé cesty Evropou jsou dobrým příkladem situace, kdy se svižnější jízda vyplatí a ušetří i hodiny za volantem. Na cestě z Prahy do Berouna může být celkem jedno, jestli se jede 100 nebo 130. U elektromobilu je rychlost problém a ušetřený čas se ztratí dobíjením. Navíc kvůli rizikům s nefunkční stanicí je lepší baterii raději šetřit a v neznámém prostředí na nic nespoléhat. Navíc právě v horku na delších cestách a při vyšších rychlostech v novém Leafu hrozí již zmíněné přehřátí.

Se spalovacím motorem člověk stoupání a klesání neřeší. S elektrickým autem už to ale hraje roli a může to výrazně změnit dojezd. Zásadní chyba při průjezdu Alpami ale spočívá v tom, že většina map počítá nadmořskou výšku povrchu a ignoruje tunely. Proto se na první pohled zdá, že auto čeká brutální kopec, to ale ve skutečnosti jede prakticky po rovině tunelem. Hodně pomohou různé podklady pro cyklisty, z těch se dá hodně odvozovat. Jestli se hodně zapotí člověk na kole, zapotí se i baterie elektroauta.

Pozor na horko

Vysoké teploty představují pro dojezd elektromobilu stejný problém jako ty nízké. Roste spotřeba klimatizace, roste riziko přehřátí baterie. Našli jsme dokonce výpočet spotřeby elektromobilu v souvislosti s teplotou a současná horka nepředstavovala právě nejlepší vyhlídky. Cokoliv nad 25 stupňů už je špatně. Na spotřebu má samozřejmě vliv i síla větru. Fanoušci Tesly si na to udělali dokonce kalkulačku. Takže ano, sledujeme předpověď síly a směru větru. Na několika bodech na trase a zatím to vypadá, že to spíš pomůže než uškodí.

Čeká nás necelých 1900 kilometrů, během pěti dní se počítá s dvanácti zastávkami u zásuvky. Menší porce kilometrů na jedno nabití vychází hlavně z toho, že síť stanic je poměrně řídká a někdy je lepší zastavit dříve než litovat později. V Itálii je možné využít jen pomalé nabíjecí stanice, proto je třeba dobíjet častěji. Použití rychlých možné je, ale plné dobití může stát i tisíc korun. Pro jistotu jsme si ale nainstalovali tři různé aplikace, se kterými se dá na takovém místě v nouzi zaplatit.