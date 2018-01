VIDEO: Dálnice D1 směrem na Prahu se po 19 hodinách rozjela, jezdí se jedním pruhem

JIHLAVA/PRAHA Na 99. kilometru dálnice D1 u Větrného Jeníkova směrem na Prahu byl kolem 08:00 obnoven provoz jedním jízdním pruhem. Řekla to mluvčí krajské policie Dana Čírtková. Kvůli nehodám byla D1 v místě uzavřena v obou směrech v úterý kolem 12:30. Vyprošťovací práce ve směru na Prahu zdržovalo nepříznivé počasí. Jihomoravští policisté řešili od úterního rána už 200 nehod.

Podle dnešního prvního předpokladu ŘSD měla být D1 na Prahu průjezdná dvěma pruhy v dopoledních hodinách, ale práce pokračují pomaleji. „Plný provoz předpokládáme kolem 15:00,“ řekl Rýdl dvě hodiny před polednem.

Podle údajů ŘSD zůstalo na D1 u Větrného Jeníkova po úterních nehodách přes 50 aut. Policie zatím uváděla 36 havarovaných vozidel, podle policejní mluvčí budou čísla upřesněna později. Rozdíl by podle Rýdla mohl být dán i tím, že mezi haváriemi zůstala uvězněná další vozidla.



Kvůli nehodám byla D1 uzavřena v obou směrech v úterý kolem 12:30. Zraněno bylo deset lidí, převážně lehce. Na Brno, kde bylo havarovaných aut méně, se začalo opět jezdit za 2,5 hodiny.



Ve směru na Prahu bouralo v úterý ve dvou místech 24 nákladních a devět osobních aut. Zablokován byl úsek mezi dálničními exity 104 Větrný Jeníkov a 90 Humpolec. Podle údajů na policejním webu auta sjíždějí z dálnice už na 112. kilometru u Jihlavy. „Vyprošťovacím firmám se velmi obtížně daří místo zprovoznit, protože to tam klouže a technika si s nákladními vozidly, která jsou do sebe zaklíněna, velmi těžko dokáže rychle poradit,“ řekla Čírtková před 06:00.



Policejní hlídky z dálničního oddělení Velký Beranov na 99. kilometru D1 celou noc regulovaly vyprošťovací práce. Policie také monitoruje průjezdnost regionálních tras směrem na Prahu, které směřují přes Kolín i Pelhřimov. „Ale vzhledem k tomu, že sněží, je otázka, jaká bude ráno situace,“ uvedla mluvčí.

Další nehoda kamionu v noci na středu brzdila dálnici na 166. kilometru směrem na Brno. Provoz tam byl zastaven před 23:00, jezdit se znovu začalo půl hodiny po půlnoci. Podle informací policie tam nebyl nikdo zraněn.



Na Vysočině v úterý místy hustě sněžilo a foukal vítr. V celém kraji se staly desítky nehod. Na 99. kilometru dálnice směrem na Prahu do sebe narazilo deset nákladních a tři osobní auta. Karambol o půl kilometru dál ve stejném směru se týkal 14 nákladních a šesti osobních automobilů. Ve stejném úseku dálnice směrem na Brno byla další nehoda autobusu a dvou osobních aut.

Záchranáři v úterní tiskové zprávě uvedli, že kvůli vyproštění havarovaných vozidel přijela na D1 i speciální jednotka záchranného útvaru hasičů a hasičská technika Správy železniční dopravní cesty z Havlíčkova Brodu.

Jihomoravští policisté řešili od úterního rána 200 nehod

Policisté v Jihomoravském kraji řešili od úterý do středečního rána kvůli počasí na 200 nehod. Do půlnoci se jich stalo 189, za dnešní den už jich je sedm. Řekla to k 07:30 mluvčí jihomoravské policie Andrea Cejnková. Podle ní se situace od půlnoci uklidnila. Při nehodách se zranilo více než 20 lidí. Některé kolize zablokovaly dálnici. Nyní jsou dálnice D1 i D2 průjezdné, pouze na 226. kilometru D1 se odklízí následky havárie nákladního auta.

Kvůli počasí a nehodám, které se začaly hromadit v úterý po poledni, byl na jižní Moravě kalamitní stav. Zpoždění nabíraly i linky, nehody se stávaly ve všech okresech kraje. „V úterý máme do půlnoci 189 nehod. Nejhorší byla situace od 13:00 do 15:00, kdy sněžilo nejvíce,“ uvedla Cejnková. Kvůli hromadným nehodám byla neprůjezdná i dálnice D1 ve směru na Prahu, úsek D1 na 99. kilometru na Vysočině se v jednom pruhu rozjel až ve středu v 08:00.

Nejvážnější nehoda na jižní Moravě se v úterý podle Cejnkové stala na 220. kilometru dálnice D1, kde se srazilo 15 aut. „Žádné z nehod neměly tragické následky. Některé z nich se staly kvůli tomu, že řidiči sledovali jinou nehodu a nabourali,“ uvedla Cejnková.

Od půlnoci dalších sedm

Policie zaznamenala problémy ve všech okresech. „Všude něco bylo. Stála nám i silnice I/43 kvůli tomu, že nemohly projet kamiony. V noci už byla situace klidnější. Většinou se odklízely úterní nehody. Od půlnoci máme sedm nehod, žádná zatím není vážnější,“ dodala Cejnková.



Jihomoravští silničáři nabádají řidiče k opatrnosti. Na většině jihomoravských komunikací leží rozbředlý sníh. Jen v Brně silničáři použili na posyp kolem 120 kilogramů soli.