Dálniční poplatky v Evropě se proti loňsku příliš nezměnily

PRAHA Řidiči, kteří se vydají na cestu do zahraničí vlastním automobilem, se musí připravit na to, že se jim cesta může prodražit o poplatky za průjezd dálnic, tunelů nebo horských průsmyků. Poplatky se v Evropě proti loňsku příliš nezměnily, nejvíce si řidiči připlatí ve Slovinsku. V Německu naopak šoféři osobních aut neplatí. Informoval o tom český poskytovatel asistenčních služeb ÚAMK.

Zatímco v některých zemích je pro průjezd dálnicí stejně jako v Česku nutné mít dálniční známku, v řadě zemí je průjezd zpoplatněn pomocí mýtného systému, upozornil ÚAMK.



Na Slovensku je zaveden systém elektronických dálničních známek. Není proto nutné lepit známku na přední sklo a vinětu je možné si opatřit v předstihu přes internet. Kontrola probíhá prostřednictvím mýtné brány, která ověří registrační značku vozidla. Řidič bez zaplaceného poplatku dostane pokutu automaticky. Slovenské poplatky se proti loňsku nezměnily. Desetidenní povolenka k jízdě po dálnicích tu vyjde na deset eur (258 korun), měsíční na 14 eur (361 korun). Stejný systém platí v Maďarsku, kde sedmidenní viněta stojí 2975 forintů (238 korun) a měsíční 4780 forintů (383 korun).

Dálniční známka v Rakousku každoročně zdražuje spíše symbolicky. Výjimkou nebyl ani letošní rok, kdy se cena desetidenní dálniční viněty zvedla o inflační procento na devět eur (232 korun). Proti loňsku to je zdražení o deset eurocentů. Dvouměsíční známka podražila o 30 centů na 26,20 eura (675 korun). Vedle poplatku za dálniční známku musí řidiči počítat s poplatky za průjezd některých úseků - například mostů, tunelů či horských úseků. Jde například o tunely z Flachau do Rennwegu nebo na cestě z Innsbrucku do Itálie na brennerské dálnici A13.

Ve Švýcarsku si řidiči musí pro průjezd dálnicemi koupit roční kupon za 40 franků (896 korun). Jiné známky se ve Švýcarsku neprodávají. Cena kuponu zůstala stejná jako loni, díky posílení české koruny to však pro české řidiče znamená mírně zlevnění. Stejně jako v Rakousku však cestu může prodražit průjezd některými tunely a horskými průsmyky, které jsou zpoplatněny.

Nejlevnější je Rumunsko, Česko je spíše dražší

Cena dálničních známek se letos nezvýšila ani ve Slovinsku. Kupon s týdenní platností přijde na 15 eur (387 korun) a známka na měsíc 30 eur (774 korun). Při přejezdu do Rakouska musí řidiči počítat s poplatkem za projetí tunelu Karavanky.

Nejlevnější dálniční kupony pro osobní vozidla mají v Rumunsku. Týdenní známka vyjde na tři eura (78 korun), viněty na měsíc na sedm eur (181 korun).

V dalších často vyhledávaných evropských zemích, například ve Francii, Itálii, Španělsku, Chorvatsku nebo Polsku, se průjezd dálnicí hradí prostřednictvím mýtných bran. Řidiči tak platí podle skutečně ujeté vzdálenosti. Mýtné systémy snímají i průjezd v případě zpoplatněných tunelů.

V Německu jsou proti většině okolních států řidiči osobních aut od nutnosti platit dálniční poplatky ušetřeni. Dosud tak platí jen nákladní kamiony nad 7,5 tuny. Loni němečtí zákonodárci rozhodli o zpoplatnění dálnic i pro osobní vozy od příštího roku, kvůli komplikacím při zavádění nového systému se však na německých dálnicích bude platit nejdříve v roce 2020.

České poplatky na dálnicích tak srovnání s dalšími evropskými zeměmi patří spíše k těm dražším. Desetidenní kupon v ČR přijde na 330 korun, cena měsíčního je o 110 korun vyšší.