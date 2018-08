Další konkurence pro Dáme Jídlo. Do konce léta by měl v Praze začít fungovat Uber Eats

Praha Nejpozději do konce letošního léta se společnost Uber v Praze chystá spustit novou doručovací službu Uber Eats. Platforma bude zaměřená na rozvoz jídla. Uber Eats slibuje doručení pokrmů z oblíbených restaurací do 30 minut, údajně stejně jednoduše, jako si zákazník objedná vůz. Po finském Woltu je tak Uber Eats další konkurence pro DámeJídlo.

Uber Eats je dceřinou společností nejznámější alternativní taxislužby na světě. V současné době rozváží jídlo po 223 městech v přibližně 30 zemích světa, z toho 71 měst se nachází v Evropě. Od konce léta by podle Hospodářských novin měl svou činnost zahájit i v Praze.

Od letošního léta bude doplňovat dvojici společností, které pokrmy v České republice rozvážejí - firmu Dáme Jídlo a finský Wolt, který svůj provoz v Česku odstartoval v půlce letošního července a funguje zatím pouze v centru Prahy. Šéf Dáme Jídlo Jan Matějů uvedl, že se na Uber Eats těší, ale současně dodal, že neponechá nic náhodě a nového konkurenta bude pozorně sledovat. Na podobném principu byla v roce 2014 založená i německá společnost Foodpanda, která svou činnost po necelém roce fungování v České republice a na Slovensku ukončila. Mimo Dáme Jídlo a Woltu v Česku fungují i jiné rozvážkové služby, jako například pražský Ordr či rozvážková služba KFC, jejich podíl na rozvážkovém trhu je však minimální.

Kurýr Uber Eats

Společnost Uber Eats by měla fungovat na podobném principu jako nejznámější česká platforma na rozvoz jídla Dáme Jídlo. Plánuje posbírat její partnerské podniky a vykrývat dobu, kdy restauracím chybí kapacita. Objednat jídlo bude možné přímo přes mobilní aplikaci Uber nebo přes web. Aplikace je již nyní volně ke stažení na AppStore a GooglePlay. Uber Eats garantuje dobu doručení okolo půl hodiny, což je výrazně méně, než slibuje její největší konkurent DámeJídlo. U toho se obvyklá doba doručení pohybuje okolo 75 minut. Znatelný rozdíl se však může projevit na cenách jídla, které se u Uber Eats budou pohybovat podle již zaběhnutých špiček - tedy podle aktuální vytíženosti či oblíbenosti některých časů.

V roce 2014 zahájil Uber Eats svůj pilotní provoz v USA. Jeho velkou konkurenční výhodou je obrovské množství aut a řidičů, kteří v rámci společnosti zajišťují přepravu. Nové kurýry neustále přijímají a podle webových stránek se do rozvozů jídla mohou zapojit i řidiči kol a motorek, čímž se výrazně rozšiřuje potenciál služby. Další konkurenční výhodou, o které společnost zatím pouze uvažuje, je zavedení předplatného po vzoru britské společnosti Deliveroo. Zákazníci by místo jednotlivých plateb za dodávky zaplatili měsíční předplatné, díky kterému by následně výrazně ušetřili za doručení objednávek.