Dalších pět nádraží poskytne internet zdarma. V Česku jich tak bude jedenáct

PRAHA Na třech vlakových nádražích - na hlavních nádražích v Ostravě a Olomouci a v Ostravě-Svinově se mohou cestující nově bezplatně připojit k internetové síti. Do konce července by této možnosti měli využívat také cestující na hlavních nádražích v Brně a Plzni. Společnost ČD-telematika to ve čtvrtek oznámila v tiskové zprávě. Dosud služba fungovala na šesti místech v Česku.

„Pokrytím dalších pěti nádraží pokračujeme v projektu poskytování naší služby Free WiFi v prostorách významných železničních stanic,“ uvedl ředitel úseku Telekomunikační služby ČD - Telematiky Mikuláš Labský. Podle něj má společnost pozitivní zkušenosti s fungováním služby z míst, kde bylo připojení zavedeno již dříve. „Naši službu v těchto objektech využívají stovky tisíc cestujících,“ dodal.



Podle statistik firmy se od roku 2017 připojilo více než milion uživatelů a v letošním roce se jejich počet dále zvyšuje. Růst očekává ČD-telematika především po letních prázdninách.

V současné době se tak mohou cestující přijpojit k internetu na devíti vlakových nádražích. Nejdříve byla služba zavedena na hlavních nádražích v Praze a Pardubicích a také na pražském Masarykově nádraží. Následně byl projekt rozšířen i na nádraží v Ústí nad Labem, Hradci Králové a ve Zlíně.

Surfování po sítích bez omezení

Společnost počítá se zavedením připojení na nádraží v Českých Budějovicích, kde je však nejdříve plánována rekonstrukce nádražní budovy, a přesný termín tak zatím firma nemá.



Obsah internetu dostupného prostřednictvím Free WiFi není podle společnosti nijak filtrován. Služba využívá americkou technologii Ruckus Wireless.

ČD - telematika nabízí ICT služby státním i soukromým organizacím, zejména internetové, datové a telekomunikační služby. Firma působí také v dopravě, kde spolupracuje s Českými drahami na vybavení vlaků bezpečnostními technologiemi.