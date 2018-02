Daňová reforma pomohla investiční společnosti miliardáře Buffett k rekordnímu zisku

PRAHA Americká investiční společnost Berkshire Hathaway miliardáře a filantropa Warrena Buffetta hospodařila ve čtvrtém čtvrtletí s čistým ziskem 32,55 miliardy dolarů (671,4 miliardy Kč). Meziročně je to nárůst na pětinásobek a znamená to nový rekord. Uvádí se to v dopise akcionářům, který v sobotu firma zveřejnila. K rekordnímu výsledku přispěla daňová reforma, kterou prosadil prezident Donald Trump.

Na jednu akcii třídy A připadá zisk 19 790 USD proti zisku 3823 USD před rokem. Zhruba 29,1 miliardy dolarů z čistého zisku firma přičítá snížení daňové zátěže právnických osob. Sazba daně klesla na 21 procent z dosavadních 35 procent. Daňovou reformu, největší od éry prezidenta Ronalda Reagana v 80. letech, podepsal Trump v prosinci.

Účetní hodnota jedné akcie třídy A, která odráží objem aktiv minus objem závazků a kterou Buffett považuje za solidní měřítko skutečné hodnoty své firmy, na konci roku činila 211 750 dolarů. Proti předchozímu čtvrtletí se tak zvýšila o 13 procent. I v tomto případě ke zlepšení přispěla daňová reforma.

Za celý loňský rok čistý zisk vzrostl o 87 procent na 44,94 miliardy dolarů (927 miliard korun). Provozní zisk ale o 18 procent klesl a činil 14,5 miliardy USD. V hospodaření se nepříznivě projevila ztráta v pojišťovací součásti skupiny.

Akcie Berkshire Hathaway třídy A v pátek na burze v New Yorku uzavřely na 304 020,01 USD.