Dárek z e-shopu pod stromeček? Pátek je poslední den k nákupu online

PRAHA Aby dárky dorazily včas, je třeba udělat poslední objednávky právě nyní. Prodejci letos garantují doručení pod stromeček jen u těch zásilek, jež budou zakoupeny do konce tohoto týdne. Opozdilci, kteří napíšou po tomto termínu, sice obdrží své nákupy ještě v pátek před Štědrým dnem, ale jen v případě, že si balíček vyzvednou osobně.

„Pokud zákazník zvolí externího dopravce, doporučujeme objednat zboží nejpozději do konce tohoto týdne. Co se týká osobního vyzvednutí, tam je garance vyšší. Předpokládáme, že příchozím zákazníkům zvládneme vydat objednávky ještě z 22.prosince,“ potvrdila Patricie Šedivá z e-shopu Alza. Pár dní navíc nabízí prodejce kosmetiky Notino. Termín pro doručení kurýrem je středa.



Za nejvhodnější chvíli pro poslední objednávky online považuje tento týden i Asociace pro elektronickou komerci (APEK). „Nyní je už opravdu nejvyšší čas dárky objednat. Ať již z důvodu rizika vyčerpání skladových zásob e-shopů, ale také s ohledem na včasné dodání,“ říká výkonný ředitel Jan Vetyška.

A upozorňuje i na možný zásah vyšší moci v podobě nepříznivého počasí, které může doručování balíků zbrzdit. Osobně proto Vetyška doporučuje volit pouze zboží, které je skladem. „Z pohledu doručení je pak nejlepší variantou osobní odběr. Řada e-shopů rozšířila své prodejny a výdejny, čehož by měli zákazníci využít,“ dodává.

Doručení domů nejisté

Přesný den, kdy by se měly uskutečnit poslední objednávky vánočních dárků, neumí kvůli kapacitám dopravců odhadnout internetový prodejce oblečení Zoot. Také proto doporučuje osobní odběr.

„Zavážíme na všechny české výdejny a do Bratislavy ještě ten samý den. Při objednávce ještě dnes garantujeme doručení 22 .prosince,“ uvedla mluvčí Zootu Andrea Burgerová.

Takzvaný deadline, tedy nejzazší termín objednávek, nedává svým zákazníkům ani německý řetězec Lidl, který svůj dlouho očekávaný e-shop se spotřebním zbožím spustil teprve letos v září.

„Vzhledem k aktuální situaci mezi přepravci nejsme schopni zákazníkům garantovat žádné datum objednávky pro jisté doručení do Vánoc. Naprostá většina objednávek je ale dodávána v termínu,“ řekla LN mluvčí řetězce Zuzana Holá.

Poslední objednávky v online supermarketu Košík bude možné uskutečnit do večerních hodin 22 .prosince. „Nákupy budeme vozit do Štědrého dne dopoledne. Pro Prahu a okolí doručíme nákup do tří hodin od objednávky, ve zbytku republiky pak platí – dopoledne objednáte, večer máte,“ uvedl provozní ředitel Košíku Jakub Šulta.

Internetové supermarkety letos svou nabídku před Vánocemi rozšířily o vše potřebné pro české domácnosti chystající se na největší svátky v roce. Kromě ingrediencí na štědrovečerní večeři u nich lze nakoupit dekorace, vánoční stromek i ozdoby.

„Očekáváme, že průměrně za vánoční zásobování domácnosti utratí kolem 6000 korun, z toho zhruba pětinu tvoří drogerie a potřeby pro domácnost,“ vypočítává Šulta.

Za největší zátěž roku považují následující dny jak prodejci, tak i samotní dopravci. Ti byli kvůli zvyšujícímu se počtu objednávek nuceni investovat do svého zázemí. „Otevřeli jsme nová depa pro Prahu, Liberec a Karlovy Vary. Zaměstnanci nám nescházejí,“ řekl LN generální ředitel DPD Miloš Malaník.

Česká pošta letos počítá s rekordním příjmem balíčků. Zatímco v květnu běžně odbaví 152 tisíc kusů denně, na konci tohoto listopadu jejich počet přesáhl 341 tisíc. „Jako nejpozdější termín pro samotné podání balíků doporučujeme úterý 19. prosince,“ uvedl mluvčí Ivo Vysoudil.

Se stejným termínem počítá i přepravní společnost PPL. „Tyto zásilky s 90procentní pravděpodobností stihneme doručit před Štědrým dnem,“ odhaduje ředitel dopravce Petr Chvátal. „Celkově jsme v listopadu přepravili 3,3 milionu zásilek, což je náš nový rekord. Předchozí jsme měli loni v prosinci, konkrétně 2,76 milionu balíků,“ doplňuje.

Láká pohodlí a ceny

Češi by na internetu měli podle odhadů APEK utratit jen za tento týden asi čtyři miliardy korun. „Většina zákazníků má již o dárcích jasnou představu a k dispozici prosincovou výplatu,“ říká Vetyška. Podle něj alespoň část dárků plánuje v e-shopech nakoupit 82 procent internetové populace.

Na nákupech z pohodlí domova Čechy nejvíce láká úspora času, vyhnutí se stresu, ale i širší nabídka a možnost přehledného srovnání cen. Ty by ale při objednávce neměly být nejdůležitějším faktorem.

„Nejnižší cena nemusí být vždy nejvýhodnější. Rozhodně doporučuji nakupovat ve vyzkoušených či doporučených e-obchodech, a to především zboží, které je skladem,“ radí Vetyška.

První odhady uvádějí, že letos Češi v e-shopech utratí asi 115 miliard korun. Z více než jedné třetiny se na výdajích podílejí vánoční svátky. Průměrná výše nákupu činí od dvou do pěti tisíc korun. Tradičně budou nejčastějšími dárky z e-obchodů hračky, knihy, oblečení, kosmetika i parfémy, výrobky pro zdraví a elektronika.

Počet Čechů, kteří dárky nakupují online, roste. Letos tuto variantu zvolilo alespoň v jednom případě 82 procent lidí. Ve srovnání s loňským rokem se jedná o tříprocentní nárůst. Na obratech by se letošní svátky mohly podle odhadů Asociace pro elektronickou komerci podepsat meziročním navýšením o šest miliard korun. Větší zájem zákazníků logicky vytváří tlak na kapacity prodejců a dopravců.