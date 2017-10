‚Party‘ tramvaj získala ocenění na Designbloku. Do ulic vyjede příští rok

PRAHA Koncept „party“ tramvaje T3 Coupé z dílny pražského dopravního podniku (DPP) a studia Anna Marešová designers získal cenu za mimořádný počin na pražské výstavě Designblok. Na akci byl k vidění návrh tramvaje a vizualizace interiéru s barem a tanečním parketem ve virtuální realitě.

T3 Coupé vznikne přestavbou vyřazené tramvaje a vyjde na zhruba sedm a půl milionu. Do pražských ulic by designový vůz měl vyjet v říjnu 2018. DPP ho plánuje pronajímat na soukromé večírky. Pronájem by měl vyjít na 5900 korun za hodinu.