Děti Země se kvůli stavbě D1 u Přerova obrátily na soud, stavbu to prý může oddálit o léta

OLOMOUC Nevládní organizace Děti Země podala žalobu proti rozhodnutí ministerstva životního prostředí ohledně výjimek z ochrany zvláště chráněných druhů živočichů ve věci posledního úseku stavby D1 z Říkovic do Přerova. Aktivisté míní, že nebyly splněny podmínky pro povolení výjimky.

Podle Ředitelství silnic a dálnic může soud oddálit stavbu klíčového úseku až o několik let, uvedla páteční Mladá fronta Dnes (MfD).



Důvodem sporu je výjimka ze zákona k zásahu do biotopů 26 zvláště chráněných druhů živočichů. Jde například o batolce červeného, křečka polního či skokana štíhlého, kteří by mohli stavbou podle ekologických aktivistů trpět. Ministerstvo verdikt olomouckého krajského úřadu, které výjimku ze zákona povolilo, potvrdilo letos v říjnu. Resort v tomto případě odkázal mimo jiné na převahu veřejného zájmu.

Zástupci organizace Děti Země však podle MfD v šesti žalobních bodech uvádějí, že nebyly splněny potřebné podmínky k povolení výjimky ze zákona, podle nich nebylo zejména doloženo, že neexistuje jiná trasa dálnice, která by se biotopům vyhnula. Žalobu podali na doporučení svých právníků, řekl deníku předseda Dětí Země Miroslav Patrik. Žaloba necílí jen na ochranu fauny. Trasu dálnice Děti Země chtějí změnit i kvůli přerovské městské části Dluhonice, kterou má zmiňovaný úsek vést.

Ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic Radim Fiala krok aktivistů očekával. Upozornil na to, že součástí žaloby je i žádost, aby soud rozhodl o odkladném účinku. Pokud požadavku soud vyhoví, nebude moci ŘSD získat potřebný souhlas se změnou územního rozhodnutí do doby, než soud pravomocně rozhodne o celé žalobě. Zahájení stavby by mohlo podle něj nabrat zpoždění několik let, uvádí MfD.