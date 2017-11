Deutsche Bank propustí desetitisíce lidí. ‚Jsme příliš manuální,‘ řekl její šéf

BERLÍN Největší německá bankovní společnost Deutsche Bank zřejmě propustí desítky tisíc zaměstnanců, jelikož musí přizpůsobit náklady výrazně slabším příjmům. Umožnit jí to má především modernizace bankovních operací. V rozhovoru pro list Financial Times to jasně naznačil generální ředitel banky John Cryan.

„Zaměstnáváme 97 tisíc lidí, zatímco většina našich konkurentů polovinu,“ řekl Cryan. Banka v rámci pětiletého plánu restrukturalizace, který přijala koncem roku 2015, se chystá propustit čtyři až devět tisíc osob.



Další škrty ve výplatní listině jí pak umožní modernizace technologie, která přinese zefektivnění bankovních procesů. Cryan zdůraznil, že banka je „příliš manuální a tudíž náchylná k chybám“, a to se musí změnit.

Rozsáhlá restrukturalizace zahrnuje propojení divize Postbank s ostatními aktivitami v oblasti drobného bankovnictví a prodej části divize pro správu majetku. Integrace s Postbank by měla přinést úsporu 900 milionů eur. John Cryan v rozhovoru uvedl, že řada klientů by měla být přesměrována k online bankovnictví a že prostor k uzavírání bankovních poboček je nemalý.

Hvězda kdysi největší investiční banky na světě začala hasnout po globální finanční krizi. Deutsche Bank se v posledních letech potýkala s vysokými náklady na řešení právních sporů. Podle údajů agentury Reuters z letošního června tyto náklady od roku 2009 překročily 15 miliard eur (zhruba 384 miliard korun).



Koncem loňského roku se banka například dohodla s americkým ministerstvem spravedlnosti, že zaplatí 7,2 miliardy dolarů kvůli praktikám při prodeji hypotečních cenných papírů před finanční krizí z let 2007 až 2009.

V letošním třetím čtvrtletí banka více než zdvojnásobila čistý zisk na 649 milionů eur z 278 milionů eur před rokem. Během prvních devíti měsíců letošního roku se čistý zisk banky dokonce více než ztrojnásobil na 1,7 miliardy eur. Návratnost vlastního kapitálu (ROTE) ale dosáhla pouhých čtyř procent, a byla tedy hluboko pod střednědobým cílem Deutsche Bank ve výši deseti procent.