Zájem Čechů o byty na investici roste, tvrdí developeři

PRAHA Podíl klientů, kteří si kupují nový byt jakožto investici, stále roste. Mezi investory převažují Češi, většinou kupují menší byty. Vyplývá to z odpovědí developerů, které oslovila ČTK.

„Investování do nemovitostí se nově stalo pro Čechy národním sportem. Zatímco v minulosti převažovali mezi investory do bytů v Praze cizinci, dnes jsou to stále častěji Češi,“ uvedla mluvčí Central Group Marcela Fialková. Napomohly tomu především růst ekonomiky, nízká nezaměstnanost a levné hypotéky, dodala. Podíl bytů koupených kvůli investici podle ní v posledním roce vzrostl z 20 na 23 procent.



Jak uvedl generální ředitel Ekospolu Evžen Korec, zatímco před dvěma roky jeho firma prodala na investici zhruba pětinu bytů, nyní je to 40 procent. „Nadpoloviční většina ho chce dále pronajímat třetím osobám. Významná část investorů však nový byt kupuje pro své děti, a to klidně i úplně malé. Počítá s tím, že byt jejich potomci využijí, až se osamostatní. Do té doby hodlají pořízený byt pronajímat,“ doplnil.

Menší byty na investici, větší pro rodinné bydlení

U Trigemy se podle předsedy představenstva společnosti Marcela Sourala pohybuje podíl investičních bytů mezi 40 až 50 procenty. „Záleží především na tom, zda je takový byt blízko metra nebo jiné zastávky městské hromadné dopravy a jestli je v jeho okolí dostatečná občanská vybavenost. Pak se jeho atraktivita zvyšuje,“ uvedl. Podíl bytů koupených na investici stagnuje, dodal.

Podle obchodního ředitele skupiny Crestyl Viktora Pešky se počet nákupů nemovitostí na investici stále mírně zvyšuje, u Crestylu je to přes 50 procent. „Stále trvá trend, že menší byty jsou kupovány na investici, větší pro rodinné bydlení. Na investici kupuje byt zhruba 40 procent našich klientů,“ podotkla manažerka prodeje firmy Satpo Irena Houžvičková.

Převažují Češi a Slováci, roste zájem lidí ze západní Evropy

Ve Finepu podle mluvčího Davida Jiruška v posledních dvou letech vzrostl podíl investičního bydlení téměř o sto procent zhruba na třetinu. „Jde ale o očekávaný nárůst podílu, který reaguje na aktuální situaci na trhu s novými byty. Těch je v Praze obrovský nedostatek, ale hlavně se přestaly povolovat nové rezidenční projekty. Logicky tak bude v dalších měsících bytů ještě méně. Proto očekáváme další možný růst zájmu o investiční byty,“ uvedl.

Ředitel Daramisu Martin Vachek uvedl, že mezi klienty firmy sice převládají Češi a Slováci, ale v posledních dvou letech roste zájem klientů ze západní Evropy. „Prahu vnímají jako bezpečnou, politicky stabilní, kulturně vyspělou a dopravně velice dobře dostupnou. Jsou to většinou lidé starší než 50 let, kteří mají děti z hnízda venku, a dokážou si představit, že tady pár dní v týdnu stráví. Myslím, že během několika let se tahle skupina může stát významným elementem na trhu,“ dodal.