Dieselgate Čechy neodradil. Auto na naftu může být dokonce ekologičtější

PRAHA Ani Dieselgate či ekologická opatření některých evropských měst neodrazují Čechy od nákupů aut se vznětovými motory. Podle prodejců aut i pumpařů zájem o osobní vozy s dieselovými motory neklesá. A to přesto, že naftu v poslední době provází pověst ekologického zla.

„Spotřeba nafty tankované osobními auty je stabilní zejména díky rostoucímu zájmu o vozy vyšší kategorie, různé SUV i ojeté starší vozy,“ potvrdil Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu, která sdružuje Benzinu, MOL, Shell a další distributory pohonných hmot.

S odhady prodejců se ztotožňují také informace o odbytu aut s dieselovými motory od výrobců jako Audi, BMW nebo i Peugeot. Například Audi v Česku podle statistiky za letošní leden až únor prodalo 369 vozů na naftu a jen 83 na benzin.

„Všude, kde jsem pracoval, preferují u služebních aut diesel. Každý, kdo chce šetřit a najezdí toho hodně, jde raději do nafty,“ popisuje svou zkušenost manažer jedné ze strojírenských firem Michal Man.

Odbyt a množství prodané nafty tak neklesají, i když jinak se podíl prodaných dieselových osobních vozů dle dat Sdružení dovozců automobilů loni snížil ze 42,5 v roce 2016 na 38 procent. Data se však týkají jen kategorie nově registrovaných aut v Česku a nezahrnují rostoucí počty prodávaných ojetin.



Nafta ještě není na odpis

Podle Louly diesel stále není i přes pověst ekologii škodlivého paliva na odpis. Automobilky stále vylepšují naftové motory a ty, které splňují normu euro 6, jsou výrazně šetrnější k životnímu prostředí než starší typy.

„Je však potřeba počítat s tím, že význam nafty bude postupně nižší a petrolejáři se na to musí připravit,“ soudí Loula.

Připomíná také, že nelze zastavit postupný nárůst alternativních paliv a také budou zřejmě přibývat (v budoucnu zřejmě i v Česku) opatření, která regulují vjezd dieselů do měst. Jako se to děje například v Německu, kde deset let platí možnost omezovat vjezd naftových vozů do center měst a nedávno Nejvyšší soud v Lipsku potvrdil, že města mohou vjezd dieselů omezit úplně.

Téměř okamžitě s tím se objevily úvahy o tom, že Němci se začnou hned diesel aut zbavovat a to bude příležitost pro navýšení dovozu do Česka. A případně za výhodnější cenu než dosud. Taková situace ale podle lidí z automobilové branže hned tak nenastane.

„Po Německu jezdí zhruba polovina aut na naftu, z toho přibližně tři miliony, které splňují nejnovější normu euro 6, ale nějakých 12,5 milionu má motory podle nižší normy. To je hodně velká masa, kterou nelze hned tak vyhnat ze silnic,“ připomíná mluvčí Ústředního automotoklubu Igor Sirota.

A není jediný, kdo v blízké budoucnosti nepočítá s přísunem levných dieselů do Česka. „V Německu už dnes platí v řadě měst určité omezení vjezdu naftových aut. A žádný výprodej dieselů tam dosud nenastal. U nás je kromě toho trh s těmito auty už poměrně saturovaný,“ reaguje Pavel Foltýn ze společnosti Auto Esa, která u nás prodává kolem dvou tisícovek ojetých vozů měsíčně.

Otázkou také není jen, zda a případně kdy se k nám mohou dostat diesely z Německa – pokud se jich tamní řidiči začnou ve větší míře zbavovat, ale také v jakém stavu.

Naftový veterán je riziko

Už nyní je většina dovážených naftových aut starší deseti let a prodávají se v průměru za ceny kolem 180 tisíc korun. „Je logické, že Němci by se v první řadě zbavovali nejstarších vozů a to může být po čase problém i tady u nás. Nehledě na to, že s takovým autem by ani jeho český majitel v zahraničí nemohl do měst, která neekologická vozidla zakáží,“ zamýšlí se tajemník Svazu dovozců automobilů Josef Pokorný.

Auta na naftu by mohla být podle odborníků šetrnější.

Odborníci na paliva také připomínají, že současné tažení proti naftovým vozům není vždy opodstatněné. „Nafta je v podstatě jedno z nejčistších paliv, která máme. Záleží ovšem, jestli při jejím využití používáme plně všechny dostupné moderní technologie. A to se, obávám, neděje,“ tvrdí vědecký pracovník a pedagog Michal Vojtíšek, který působí na Technické univerzitě v Liberci a v Centru vozidel udržitelné mobility při Fakultě strojní ČVUT v Praze.



„Obávám se, že tažení proti dieselu je někdy v kategorii neuvážených politických rozhodnutí,“ přizvukuje Ivan Indráček, šéf Unie nezávislých petrolejářů.