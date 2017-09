Díky robotům budeme mít víc volna, říká Švejnar. Ale nejsme na ně připravení

PRAHA Roboti přinesou v příštích letech obrovské změny trhu práce a Česko se na ně podle ekonoma Jana Švejnara připravuje jen málo. Podle něj jsme sice schopni přilákat zahraniční kapitál, ale už méně tlačíme na nadnárodní firmy, aby k nám umístily nejen výrobu, ale i výzkum a vývoj.

„Musí se také klást daleko větší důraz na kvalitu ve školském systému,“ řekl profesor na Kolumbijské univerzitě v rozhovoru pro magazín Index LN.

Lidé budou mít podle něj kvůli robotizaci více volna. „Když to všechno bude dobře fungovat a lidskou práci zastanou roboti, lidé si mohou uchovat slušný životní standard,“ domnívá se čtyřiašedesátiletý ekonom. „Mladá generace si ale bude muset zvyknout, že může mít za život klidně deset různých zaměstnání, z čehož vyplývá, že lidé by se měli připravit na to, že se budou vzdělávat celý život,“ říká.

Čekají nás obrovské přesuny pracovních sil mezi sektory. Změna může být pro řadu lidí bolestivá a trpět bude hlavně střední generace. Zatímco lidé mezi 35 a 40 lety se většinou přizpůsobí, lidé starší 55 let mohou zase v nejhorším případě odejít do předčasného důchodu.

„Pro lidi mezi těmito věkovými limity to ale může být potíž. Bude důležité, aby stát vytvořil podněty pro rekvalifikaci a přesun lidí do jiných odvětví,“ míní Švejnar. Jak ale dle ekonoma naznačují různé analýzy, potíž rekvalifikačních programů spočívá v tom, že nemají zdaleka takový efekt, jaký se očekával.

Stát by proto mohl některým méně kvalifikovaným zaměstnancům soukromých firem částečně dotovat mzdy.



„Zaměstnanec by zůstával pro firmu levný, o práci by tudíž nepřišel, a přitom by na tom byl finančně lépe. A pro stát je vždy lepší, když dává méně peněz člověku, který pracuje, než když mu dává více peněz v nezaměstnanosti,“ říká. Je to podle něj lepší strategie než částí ekonomů či politiků prosazovaná myšlenka univerzálního základního příjmu.