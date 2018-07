Do Česka přichází první mobilní aplikace, která umí řídit účty u vícero bank

PRAHA Ovládnout veškeré své finance, ať je máte uloženy u jakékoliv banky. Tak měla vypadat evropská bankovní revoluce poté, co v půli ledna začala platit unijní směrnice PSD2. I když banky slibovaly, že to půjde brzo, stále se na možnost ovládat účet přes jednu aplikaci čeká. To se ale nejspíše brzy změní. Creditas totiž ve středu představí první multibankovní mobilní aplikaci v Česku.

V ní budou moci klienti své účty sledovat, analyzovat, ale hlavně obsluhovat. Nad rámec běžných služeb by měla aplikace přinést také poradenství a speciální produkty. Ovládat by přes ni měly zatím jít účty patrně u čtyř tuzemských bank.

„V lednu jsme propojili internetové bankovnictví s Fio bankou a nyní mohou ovládat přes internetové bankovnictví Creditas i účty u Equa bank a Air Bank. Intenzivně jednáme také o propojení s Českou spořitelnou. Chceme postupně integrovat většinu českých bank a brzy představíme také vlastní multibankovní digitální platformu,“ oznámil spuštění nové aplikace člen představenstva Creditas Kamil Rataj před několika dny v rozhovoru pro web C-journal. Na konkrétní dotazy LN však zatím banka odpovídat nechtěla.

Účty k nahlédnutí

Druhou výjimkou na českém trhu, která s takzvanou bankovní revolucí už začala, je Moneta Money Bank. Ta však ale jen umožňuje do účtů nahlížet, a to jen přes mobilní aplikaci.

„Zjistit zůstatek na svém běžném účtu vedeném u Air Bank, České spořitelny a ČSOB mohou klienti Monety prostřednictvím mobilního bankovnictví Smart Banka již od května tohoto roku. Nedávno jsme nabídku rozšířili o mBank,“ říká mluvčí banky Jakub Švestka s tím, že do budoucna vedle kontroly zůstatku nabídne možnost zadat platební příkaz či zobrazit historii transakcí.

Další banky by pak měly následovat brzy. „Pokud vše poběží podle plánu, klientům umožníme nahlížet na své účty v cizích bankách koncem léta,“ slibuje mluvčí Air Bank Jana Karasová. „Právě v těchto dnech jsme začali testovat napojení na Českou spořitelnu, která nám své rozhraní otevřela na konci června. Testujeme napojení také na Monetu Money Bank a Equa bank. Rádi bychom zapojili i další banky, zejména ty největší, bude záležet na tom, kdy nám otevřou svá bankovní rozhraní,“ doplnila Karasová.

Důvod, proč chce Air Bank napojit velké hráče, je zřejmý. Nejvíce nových klientů k ní přichází právě z tradičních velkých bank. „Je tedy pravděpodobné, že v těchto bankách může mít nejvíc klientů ještě svůj záložní účet, a služba tak pro ně bude mít největší praktický přínos,“ dodala mluvčí.

Velcí hráči do konce roku

Na podzim by novinku v podobě sledování vícero účtů chtěla nabídnout zákazníkům i Komerční banka. „Již teď ale víme, že nebude možné spravovat v naší aplikaci účty od všech bank na českém trhu, ale pouze od těch, které na to budou technicky připraveny. Možnost připojení konkrétních bank průběžně řešíme. Nyní jednáme o možnostech realizace například s ČS, Fio a Equa,“ uvedl mluvčí banky Pavel Zúbek.

Největší banka podle počtu klientů, Česká spořitelna, která přitom původně slibovala novinku představit už v létě, je teď ohledně termínu opatrnější. Možnost zobrazovat jiné účty chce svým klientům nabídnou v horizontu do konce tohoto roku. Na rozdíl od konkurence ale plánuje zpřístupnit data z mnohem většího počtu bank. Zákazníci České spořitelny by měli získat možnost sledovat své finance u Air Bank, ČSOB, UniCredit Bank, Fio banky, Raiffeisenbank, Moneta Money Bank, ING a mBank.



Důvod, proč banky zatím nenabídnou připojení účtů více ústavů, je zřejmý: neexistuje žádné závazné nařízení, jen dobrovolný bankovní standard České bankovní asociace. „Bohužel ještě ne všechny banky v Česku jsou technologicky připraveny poskytnout třetím stranám přístup k účtu pomocí API (digitální aplikace; pozn. ed.),“ potvrzuje Maria Staszkiewiczová, šéfka České fintech asociace.

Fintechy mají nevýhodu

Napojit se na rozhraní bank měly přitom nejen konkurenční banky, ale i takzvané fintechy (finančně-technologické společnosti; pozn. red.). Zatím ji ale žádná ze čtyř fintechových společností, které o potřebnou licenci zažádaly, nezískala. „Všechna výše uvedená řízení o žádosti prozatím probíhají,“ uvedla mluvčí ČNB Denisa Všetíčková.

„Na udělení licence stále čekáme, žádost jsme odeslali v březnu tohoto roku a zatím jsme byli jednou požádáni ze strany ČNB o doplnění naší žádosti o některé dokumenty, což jsme učinili,“ říká marketingový ředitel Tomáš Zdražil ze společnosti Budget Bakers, která stojí za aplikací Wallet pro správu osobních financí.

„Podle vysvětlení orgánu dohledu, který povolení vydává, je hlavním problémem nedostačující kapacita ČNB pro zpracování všech žádostí,“ tvrdí Staszkiewiczová. „Licenci automaticky se začátkem platnosti nového platebního zákona získaly banky, které díky tomu dostaly konkurenční výhodu oproti malým fintech firmám. Mají ji také zahraniční fintech firmy, jejichž orgány dohledu jsou rychlejší při zpracovávání licenčních žádostí,“ doplnila.