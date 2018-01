Do kampaně přibyla inzerátem proti Drahošovi agresivita, hodnotí experti

PRAHA Do kampaně prezidenta Miloše Zemana přibyla před druhým kolem voleb agresivita, shodli se odborníci oslovení ve čtvrtek. Dokladem je podle nich inzerát, který se ve čtvrtek objevil v některých denících a útočí na Zemanova protikandidáta Jiřího Drahoše. Bývalý předseda Akademie věd Drahoš má podle expertů na politický marketing kampaň bez výraznějších emocí. Změnu by mohly přinést debaty, v nichž se Drahoš potřebuje schopnému rétorovi Zemanovi přinejmenším vyrovnat.

Inzerát s heslem „Stop imigrantům a Drahošovi. Tato země je naše!“ a výzvou k volbě Zemana zadala v Deníku a Právu firma Euro - Agency. Konzultant pro politický marketing Martin Joachymstál ČTK ohodnotil reklamu, pod níž je podepsán také Spolek přátel Miloše Zemana, jako „velmi ostrou a útočnou“. „S druhým kolem přišel na scénu vyhraněný a útočný Miloš Zeman, který tentokrát hraje vabank. Velmi dobře si uvědomuje, že tečkou za jeho prezidentstvím může být volební prohra,“ uvedl expert.



Předseda Institutu politického marketingu (IPM) Karel Komínek dodal, že reklama má za cíl mobilizovat Zemanovi příznivce a lidi, kteří zvažují jeho podporu nebo neúčast ve volbách. Oba odborníci se shodli, že jméno Drahoše bylo spojeno s migrací kvůli negativním emocím, které toto téma v české společnosti vyvolává. Podle Joachymstála bude Zeman o migraci mluvit i nadále.

Experti hodnotili také grafické provedení inzerátu. Velmi jednoduchá, na první pohled amatérská práce podle nich není podstatná. „Je potřeba si uvědomit, jaké jsou nejsilnější zbraně Miloše Zemana - lidovost, jeho voliči často říkají, že „je náš“,“ poznamenal Komínek. „Trochu zarážející je ovšem použití 5 let staré fotografie, čímž Hrad dále vzbuzuje otázky ohledně zdravotního stavu prezidenta,“ dodal.

Prezidentští kandidáti se v nadcházejících dnech poprvé přímo střetnou v televizních debatách. V nich Drahoš podle expertů potřebuje udržet krok se zkušeným řečníkem Zemanem. „Tipuji, že se z jeho strany dočkáme i jasných vyjádření a vyhraněnějších postojů, kterým se před prvním kolem vyhýbal,“ míní Joachymstál.

O vítězi prezidentských voleb může rozhodnout také schopnost čelit účelově šířeným nepravdivým informacím. „Je potřeba očekávat, že množství a závažnost dezinformací bude přibývat s blížícími se volbami,“ očekává Komínek. Nepodložené zprávy se šíří o obou kandidátech. U Zemana se obvykle týkají jeho zdraví. V případě Drahoše se objevuje několik témat, mimo jiné i jeho postoj k migraci, na nějž odkazuje i čtvrteční inzerát. „Kandidáti musí tyto aktivity pečlivě monitorovat a s těmi potenciálně nebezpečnými bojovat. Jinak hrozí, že by mohly nabrat na síle a mít reálný poškozující vliv,“ podotkl Joachymstál.

Nejznatelnější rozdíl mezi kandidáty vidí experti v jejich veřejném působení. „Důstojné vystupování a jistá noblesa je základem značky Jiřího Drahoše a největší rozdíl oproti Miloši Zemanovi,“ uvedl Komínek.

Zatímco Drahošovi by v konečné fázi prezidentského boje mohla uškodit jeho nevýraznost, Zeman by mohl u voličů narazit neuváženými výpady proti soupeři. „Pokud Zemanův tým útoky přežene, může obrátit pozornost nerozhodnutých voličů na Drahoše, který bude vnímán jako oběť,“ odhadl Komínek. Podle Joachymstála by se útoky Zemanovi mohly vrátit jako bumerang a ve výsledku ho připravit o důležitá procenta.