Do Prahy se po 46 letech vrátily trolejbusy. Nová linka číslo 58 vede z Palmovky do Letňan

PRAHA Cestující pražskou MHD mohou využívat novou trolejbusovou linkou číslo 58 z Palmovky do Letňan. Trolejbus bude jezdit denně přibližně od 9:00 do 18:30 v intervalu 60 minut, v pátek od zhruba 12:00 do 19:30. Na trase bude jezdit vůz Škoda 30Tr, poháněný elektrickou energií. Řekla to mluvčí dopravního podniku (DPP) Aneta Řehková. Zkušební provoz na lince začal loni. Trolejbusy přestaly v hlavním městě jezdit v roce 1972.

Nově zprovozněný vůz se od těch dřívějších liší tím, že je poháněn baterií, kterou může za jízdy dobíjet z troleje. Podle české legislativy spadá do působnosti drážního zákona a legislativně se tudíž jedná o trolejbusovou trať a provozování trolejbusové dopravy. Trolejové vedení na dobíjení baterie vybudoval DPP v Prosecké ulici. Vůz ji pak dobíjí rovněž na obratišti na Palmovce.



Úsek z Palmovky do Letňan vybral DPP pro zkušební provoz kvůli tomu, že na trase je prudké a dlouhé stoupání v Prosecké ulici. Právě při cestě do kopce se baterie vybíjí nejvíce. Důvodem bylo také to, že na Palmovce jsou tramvajové troleje a DPP tak může využít energii z nich.

DPP zároveň připravuje rozšíření provozu bateriového trolejbusu o další úseky, a to na lince číslo 140 z Palmovky přes Čakovice do Miškovic. Na této lince by měly jezdit kloubové vozy.

V minulosti podnik testoval elektrobusy několikrát, nikdy ale nešlo o vozy, které by se na své trase připojovaly k troleji. Testovalo se loni, předloni i v roce 2014. Tehdy ale vůz ujel na jedno nabití málo kilometrů.

V hlavním městě vyjel první trolejbus 9. srpna 1936 od tramvajové vozovny Střešovice. Trolejbusy pak jezdily v Praze přes 30 let. Poslední vyrazil od vinohradské Orionky 15. října 1972.