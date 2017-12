Severní Korea sílí díky růstu bitcoinu. Měnu těží i krade, míní odborníci

PRAHA Z růstu ceny bitcoinu se neradují jen investoři či počítačoví experti. Z bitcoinové horečky má radost i nečekaná osobnost: severokorejský vůdce Kim Čong-un. Země izolovaná sankcemi údajně sama digitální měnu těží a zároveň stojí za hackerskými útoky, jejichž cílem je bitcoin získat.

„Severní Korea útočila na burzy s digitálními měnami,“ řekl CNN Lee Dong-geun, ředitel jihokorejské státní agentury zaměřené na internet a internetovou bezpečnost. „Nevíme, kolik Severní Korea zatím ukradla, ale policie potvrdila hackerské útoky režimu.“

Podle policie se Severokorejci zaměřili na čtyři jihokorejské burzy s digitálními měnami v červenci a srpnu.

Dřívější zprávy také potvrdily, že Severní Korea stojí i za útoky ransomwaru WannaCry, které udeřily po celém světě na jaře tohoto roku. Tento škodlivý systém napadá počítače a znemožní uživatelům přístup k jejich datům. Aby je majitel získal zpět, požadují útočníci platbu „výkupného“ právě v bitcoinech.

Severokorejský ‚důl‘

Výzkumná společnost Recorded Future zároveň tvrdí, že Severokorejci minimálně od května bitcoin také sami těží. Těžba je zjednodušeně řečeno proces, kdy uživatelé propůjčují síti výkon svých počítačů a jsou za to odměňováni novými digitálními „mincemi“.



„Nejsme schopni zjistit, kolik bitcoinu jsou schopní generovat. Sledujeme ale tuto aktivitu,“ řekla CNBC Priscilla Moriuchiová z Recorded Future.

Kolik přesně může mít autoritativní režim dohromady bitcoinů není jasné, ale jejich hodnota se rychle zvyšuje. Kurz bitcoinu se ve středu pohyboval kolem 17 tisíc dolarů a jen za poslední měsíc vyrostl o deset tisíc dolarů.

Že jsou operace s bitcoinem napojené na stát naznačuje především fakt, že přístup k internetu je v zemi velmi omezený a na světovou síť se může připojit jen velmi úzká skupina lidí.

„První naší hypotézou je, že se jedná o aktivitu podporovanou státem, aby generovala prostředky pro režim,“ popisuje Moriuchiová. „Druhou variantou je, že jde o individuálního člověka, který je z malé skupiny lídrů a jejich rodin, kteří mají přístup k internetu,“ dodává.

Anonymní měna

Bitcoin je tvořen počítačovou sítí a je nezávislý na vládách i finančních institucích. Jeho držení je navíc víceméně anonymní. Severní Koreji se tyto vlastnosti digitální měny velmi hodí. Pomocí bitcoinu se totiž může pokusit vyhnout sankcím, kterým země čelí.

Stále přísnější ekonomické sankce na autoritativní režim dopadají především kvůli jaderným zkouškám. V září například Rada bezpečnosti OSN znovu zpřísnila svá nařízení a zemi zakázala export textilu a omezila dovoz zemního plynu a ropy.

Severní Korea podle CNN účast na hackerských útocích popírá, zájmem o bitcoin a kryptoměny se ale netají. Minulý měsíc na univerzitě v Pchjongjangu probíhala přednáška o bitcoinu a technologiích, která za digitálními měnami stojí.

„Severní Korea vytváří signifikantní počet lidí, kteří rozumí bitcoinu, aby mohli rozšířit své operace,“ tvrdí Bryce Boland z bezpečnostní firmy FireEye.

Není to poprvé, co by byl bitcoin spojován s nelegální činností. Vzhledem k anonymitě je spojován například s prodejem drog či zbraní. Nejznámější je případ internetového tržiště Silk Road, které zavřela FBI v roce 2013.