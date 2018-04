Dobrá káva nemusí být drahá. Turek vyjde na stejné peníze jako šálek z kvalitních zrnek

PRAHA Češi si při vaření kávy zakládají především na rychlé přípravě. Okrádají se tím ale o aroma a chuť kofeinového nápoje. Tradiční turek, platící za levný nápoj, přitom zákazníka ve skutečnosti vyjde na stejné peníze jako šálek z kvalitních zrnek.

Den bez kávy by byl pro většinu Čechů méně příjemný nebo nepříliš produktivní. Bez ohledu na způsob přípravy mají kávová zrna v tuzemských kuchyních své pevné místo.

„Alespoň jednou za rok nějaký druh kávy vloží do košíku 95 procent českých domácností,“ říká Veronika Némethová, konzultantka ze spotřebitelského panelu GfK. Nejčastěji jde o kávu instantní nebo mletou. Ačkoli je káva neodmyslitelnou součástí denního režimu Čechů, většina z nich je stále ochotna utratit nemalé peníze především za nekvalitní surovinu.

„Při jednom nákupu instantní kávy za ni české domácnosti zaplatí nejvíce peněz. Hodnota průměrného nákupu překračuje 100 korun,“ vypočítává Némethová. Běžně tak šálek uvařený z rozpustného kávového prášku vyjde od čtyř do 20 korun, zatímco náklady na uvaření kávy z namletých pražených zrn jsou až o polovinu nižší.

Obliba instantní kávy je založena především na rychlé přípravě, spočívající v pouhém ohřátí vody. Rychlost je ale na úkor chuti. Spotřebitel totiž pije už podruhé uvařený mok – výroba tkví v uvaření velkého množství kávy. Směs se následně usuší, aby vznikl granulovaný prášek. Veškeré aroma a chuť mizí a na druhé uvaření v domácí kuchyni toho už příliš nezbývá.

Tradiční „lomcovák“

Další stálicí zdejší kávové kultury jsou dvě vrchovaté lžičky mleté kávy zalité vroucí vodou – takzvaný turek. Jakékoli návody a zaručené rady na chutnou přípravu jsou nicméně scestné.



Nepomůže kroužení proudem ani dvojité zalévání nápoje. I kdyby byl turek připravován z kvalitně pražené a čerstvě namleté kávy, zásadní chybou je její neukončená extrakce. Do nápoje se proto dostane vše, co nechutná dobře – tekutina je hořká a zemitá.

„To, že mají Češi nejraději turka, se nikdy nezmění. Tedy možná za 30 let, ale většina lidí ho bude pít do konce života,“ míní Adam Dvořák, barista a zakladatel Kávového klubu.

Argument, že jde o levný nápoj, v případě kofeinového „lomcováku“ neplatí. Náklady na jednoho turka se pohybují od 1,30 do 12 korun – podobně jako u šálku dobré filtrované kávy.

Český turek přitom nemá s tureckou přípravou kávy mnoho společného. Tradiční nápoj Turků vzniká v nádobce zvané džezva. Tekutina se v měděné konvičce vaří spolu s cukrem a kardamomem, opakovaně se sklepává pěna na hladině a při servírování se odděluje sedlina.

Luxus, který se nevyplatí

Moderním trendem v přípravě kávy se v poslední době staly jednotlivě servírované porce mletých zrnek v kapslích. Náklady přitom nejsou malé a kvalita je diskutabilní. Ceny kapslového kávovaru se pohybují od jednoho do 14 tisíc korun. Jedna kapsle zákazníka vyjde od pěti do dvaceti korun. Za mnohem nižší cenu lze přitom pořídit zrnkovou kávu z dobré pražírny.

„Postavíme-li se před otázku, jestli za takové peníze koupit starou předemletou komoditní kávu v piksličce, anebo voňavá zrnka, která si doma semeleme v ručním mlýnku a připravíme si z nich čistý filtrovaný nápoj, je volba jasná,“ říká barista Dvořák. Káva v kapslích je podle něj variantou pouze pro spotřebitele, kterým výsledný nápoj chutná a vyhovuje jim pohodlná příprava v podobě pouhého zmáčknutí tlačítka.

„Komfort je ale na úkor chuti. Sice existují i kapsle s kvalitní kávou, ale stejně – zrna jsou již namletá, takže jejich kvalita jde rychle dolů. Navíc přístroje jsou často takových parametrů, kvůli nimž nic dobrého nevyrobí,“ tvrdí Dvořák.

Kávovar domů raději ne

Mnoho zákazníků se při vidině kvalitní kávy žene do nákupu pákového kávovaru, jenž je schopen vytvořit italské espresso. Jeho cena se ale pohybuje od několika tisíc až po desítky tisíc korun. Navíc obsluha takového přístroje není jen otázkou přečtení uživatelské příručky.

„Neinvestujte do kávovaru, ale především do spolehlivého a funkčního mlýnku. Využijete jej při přípravě každého šálku, ať už to bude espresso, moka konvička, nebo překapávač,“ radí Vladimír Sojka, zakladatel projektu Piccolo neexistuje. Domácí přípravu espressa nedoporučuje. „Nechcete-li nové hobby s náročností na úrovni pečení kvasového chleba či fotografování, nepořizujte si domů kávovar a kávu z něj si vychutnejte u baristy.“

Odborníky doporučovaná příprava kávy je časově náročnější, kvalitou a cenou je však ve srovnání s kapslemi nebo domácím kávovarem výhodnější. I přesto patří u Čechů k nejméně oblíbené variantě. Takzvaně překapávanou kávu pravidelně pije jen osm procent mužů a šest procent žen.

„Nejjednodušší je příprava v konvičce french press, v níž se připravuje například i čaj. Podobá se oblíbenému turku, jen se káva scedí. Poskytuje nejlepší a nejméně pracnou přípravu,“ říká Dvořák o principu louhování kávy ve vodě po dobu průměrně čtyř minut. Stroje jako french press a moka konvička stojí několik stovek korun.

Další variantou je alternativní příprava pomocí skleněné baňky chemex nebo dripper – ty ale fungují na principu překapávání a je potřeba kávový filtr.