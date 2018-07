Dopravní komplikace. Do konce víkendu bude mimo provoz část linky C a Dejvická

PRAHA Veřejnou dopravu v Praze od čtvrtečního rána zkomplikují dvě plánovaná omezení v provozu metra. Do konce prodlouženého víkendu nebude jezdit kvůli opravě kolejí metro mezi Kačerovem a Pražského povstání na lince C. Do pondělí je navíc uzavřena stanice Dejvická na lince A, kterou metro bude pouze projíždět.

Důvodem plánované výluky části linky C je výměna dosluhujících dřevěných pražců za betonové. Čtyřdenní přerušení provozu využijí také mobilní operátoři k přípravě na pokrytí tunelů mobilním signálem.



Mezi Kačerovem a stanicí Pražského povstání jezdí náhradní autobusová linka XC. Posílený je navíc provoz linek 135 a 196.

Ve stanici Dejvická budou technici měnit kabely, světla či podhledy a instalovat nové bezpečnostní linie pro nevidomé. Vlaky metra budou Dejvickou pouze projíždět. Náhradní dopravu budou zajišťovat pravidelné tramvajové linky od stanic metra Hradčanská a Bořislavka.