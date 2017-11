Dopravní podnik zváží prodloužení metra na letiště a do Čakovic. Zadal proto studii

PRAHA Pražský dopravní podnik (DPP) zadal vypracování studie možného prodloužení trasy metra A z Motola na Letiště Václava Havla. Hotova má být do konce letošního roku. Podnik prověří i možnost prodloužit trasu C z Letňan do Čakovic. DPP to ve středu sdělil v tiskové zprávě. Spojení centra s letištěm trápí Prahu dlouhodobě a lidé musí na Veleslavíně nebo na Zličíně na trase B přesedat na autobusy.

Studie má záměr rozpracovat a stanovit případnou cenu, délku výstavby a zda by se to Praze vyplatilo. „Dohodla jsem se s DPP, že tyto možnosti prověří. Závěry této studie budou sloužit jako podklad k rozhodnutí, zda tato varianta bude z naší strany variantou preferovanou,“ uvedla primátorka Adriana Krnáčová (ANO).



Pokud by se Praha rozhodla metro prodloužit, musela by záměr zanést do svého Strategického a Metropolitního plánu a rovněž do Zásad územního rozvoje a Projektu udržitelné mobility.

Praha v minulosti pracovala s variantou prodloužení metra z Dejvické až do Ruzyně. Původně měla trasa vést přes Veleslavín do stanice Dlouhá míle, kde mělo být velké záchytné parkoviště, a odtud k letišti. Od této varianty ale ustoupila a trasu stočila z Veleslavína k motolské nemocnici. Úsek do Motola byl zprovozněn v dubnu 2015.

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) nyní připravuje modernizaci trati z Prahy do Kladna s odbočkou na letiště. SŽDC chystá projektovou dokumentaci pro opravu části trati, a to mezi Veleslavínem a letištěm. V úseku mezi Dejvicemi a Veleslavínem má trať vést tunelem. Cena za modernizaci trati z Masarykova nádraží až do Kladna s odbočkou na letiště vyjde na 31 miliard korun.

Kromě prodloužení trasy A DPP rovněž prověří možnost prodloužit trasu C do Čakovic. S návrhem přišla čakovická radnice letos v březnu a uvedla jej v rámci jednání o změnách územního plánu pro danou lokalitu. Na trase metra C se do Letňan jezdí od 8. května 2008. U stanice je autobusový terminál, v minulosti ale byla stanice často kritizována, neboť stojí mimo zástavbu.