‚Dovážíme desetkrát více, než vyvážíme.‘ Babiš chce zjistit, jaké výrobky chtějí firmy v Číně prodávat

SOFIA Český premiér Andrej Babiš se chce po návratu do Prahy setkat se zástupci firem, hospodářské komory i svazu průmyslu a zjistit, jaké konkrétní výrobky chtějí v Číně prodávat. Babiš to prohlásil po skončení dnešního summitu mezi 16 státy střední a východní Evropy s Čínou, který se konal v Sofii. ČR by podle něj mohla usilovat o některý z příštích setkání formátu 16+1.

„Myslím, že je to velice důležitá forma setkání zemí střední a východní Evropy s Čínou. Důležitost potvrzuje i to, že Rakousko zde mělo zastoupení ve formě pozorovatele,“ uvedl český premiér s tím, že například Řecko dokonce usiluje o to, aby se k nynější platformě přidalo.



Hlavní prioritou pro Českou republiku podle něj je, aby byl čínský trh méně omezený a více přístupný. „Naše obchodní bilance je velmi negativní, de fakto dovážíme desetkrát více, než vyvážíme,“ řekl Babiš s tím, že Čína je druhý největší dodavatel ČR, nicméně z hlediska našeho exportu je až na 17. místě. „A my s tím musíme něco udělat,“ dodal. Čína je podle něj „teritorium, kde politici mohou pomoci našim firmám a otvírat tam dveře.“ Obrovský potenciál má v Číně například civilní letectví, což je oblast, ve které by Češi mohli uspět, doplnil Babiš.

Česká republika po jednání rovněž podepsala dohodu mezi ministerstvem zemědělství a čínskou celní správou ohledně pravidel při vývozu a dovozu potravinářských produktů. „Je to obrovský trh, o který mají i naše firmy zájem. Ta dohoda, doufejme, pomůže k tomu, abychom tam více uspěli,“ řekl Babiš. S kritikou, že platforma 16+1 podkopává Evropskou unii a rozděluje ji, český premiér nesouhlasí.

Navečer čeká předsedu české vlády ještě bilaterální jednání s čínským premiérem Li Kche-čchiangem. Na ní by chtěl rovněž hovořit o letošním důležitém čínském veletrhu v Šanghaji zaměřeném právě na dovoz zboží. Na tento veletrh se podle Babiše chystá i český prezident Miloš Zeman.

Skupina 16+1 vznikla z iniciativy Číny a poprvé se premiéři šestnácti zemí sešli se svým čínským protějškem 26. dubna 2012 ve Varšavě. Cílem platformy je prohlubování ekonomické spolupráce. Vedle Česka je do ní zapojeno dalších deset členů Evropské unie (Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko) a pět států mimo unii (Albánie, Bosna, Makedonie, Černá Hora a Srbsko). Příští schůzka se koná v roce 2019 v Chorvatsku. Další bude podle Andreje Babiše nejspíš v Litvě. „My se můžeme pokusit, že by další summit byl v Praze,“ řekl český premiér.