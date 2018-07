DPA: Cílem Trumpovy kritiky Německa může být snaha prodat americký plyn

Brusel/Berlín Donald Trump chce kritikou Německa za dovoz plynu z Ruska podpořit vlastní ekonomické zájmy. V reakci na ostrá slova amerického prezidenta na adresu Berlína, která pronesl na setkání s generálním tajemníkem NATO před začátkem středečního summitu, to napsala agentura DPA. Souvislost s hledáním nových odbytišť pro americký břidlicový plyn spatřuje v kritice amerického prezidenta rovněž agentura AFP. Podle listu The Washington Post se Trump na zvýšení vývozu amerického plynu soustředil hned po nástupu do funkce.

„Zuřivý projev (Donalda Trumpa) zapadá do obrazu prezidenta, který vůči Evropě užívá stále znovu mocenskou politiku, aby prosadil své ekonomické zájmy,“ píše DPA. „Evropský trh s plynem, který je dosud silně závislý na Rusku, je jedním z hlavních cílů amerického průmyslu. Trump chce zvýšit dodávky zkapalněného plynu z USA do zemí střední a východní Evropy,“ uvedla německá agentura.

Šéf Bílého domu při středečním ranním setkání s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem Německo ostře kritizoval. „Chráníme Německo, chráníme Francii, chráníme všechny tyto země a mnohé z nich jdou, uzavřou dohodu o plynovodu s Ruskem a platí miliardy dolarů do ruské pokladny,“ prohlásil Trump. „Německo je na Rusku naprosto závislé,“ řekl rovněž prezident, podle kterého je Německo ruským zajatcem. Kancléřka Angela Merkelová jeho kritiku odmítla. Berlín podle ní může na rozdíl od časů, kdy Německá demokratická republika (NDR) podléhala vlivu Sovětského svazu, dělat vlastní samostatnou politiku a činit samostatná rozhodnutí.

Trumpova kritika plynovodu Nord Stream, který přivádí zemní plyn z Ruska do Německa, podle DPA ale není úplně scestná. Agentura upozorňuje, že výstavbu plynovodu Nord Stream 2 kritizuje i řada jiných členských zemí NATO, především ze střední a východní Evropy, ale také Ukrajina. Panuje totiž obava, že se Evropa stane na Rusku příliš energeticky závislá, což by představovalo bezpečnostní riziko.

„Rusko je už nyní zdaleka největším dodavatelem energií do Německa, bez tohoto exportu by bylo hospodářsky výrazně slabší a mohlo by pravděpodobně mnohem méně peněz investovat do výzbroje,“ upozornila DPA.

Také podle zpravodajského webu Spiegel Online je Trump „proto odpůrcem Nord Streamu 2, protože chtějí USA sami Evropě prodávat plyn“. „Podezření“, že americký prezident svou kritikou sleduje především možnost prodávat zkapalněný plyn do Evropy, vyjádřil také list Süddeutsche Zeitung.

Agentura AFP upozornila, že Spojené státy před časem zahájily „obchodní ofenzivu“ ve snaze najít pro svůj plyn nové trhy. V současnosti americký břidlicový plyn směřuje hlavně do Latinské Ameriky a do Asie.

Pravděpodobný cíl Trumpovy kritiky plynovodu Nord Stream se svým čtenářům v obsáhlém článku snaží vysvětlit rovněž list The Washington Post (WP). „Po inauguraci Trump zaměřil pozornost své administrativy na export LNG (zkapalněného zemního plynu) - z geopolitických i obchodních důvodů. Zvýšení exportu LNG pravidelně uváděl jako jeden ze způsobů, jakým tlačí na Rusko a prezidenta Vladimira Putina,“ píše WP. Americký prezident ke středeční kritice Německa podle něj využil otázky, kterou jako problém vnímají i jiné státy, a „použil ho ke kousavému obvinění“ Německa, o kterém řekl, že je ruským „zajatcem“.

„Pokud bude odpovědí na Trumpův komentář to, že Německo bude kupovat více amerického plynu, ani Trump, ani jeho spojenci v energetickém průmyslu si nebudou stěžovat,“ dodal WP.