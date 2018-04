DPP si pronajme velkokapacitní autobusy, posílí provoz linky 119 na letiště

PRAHA Pražský dopravní podnik (DPP) si pořídí velkokapacitní autobusy, do kterých se vejde až 200 cestujících. Podnik nyní chystá tendr na pronájem vozů. Uvedla to mluvčí DPP Aneta Řehková. Autobusy by měly být nasazeny na lince 119 na Letiště Václava Havla, kde je dlouhodobě nedostatečná kapacita. Kdy budou vozy na lince jezdit, zatím není jasné. Praha proto minulý týden schválila navýšení počtu spojů. MHD na letiště se potýká s dlouhodobými problémy a řadu let se mluví například o výstavbě rychlodráhy.

Praha nebude velkokapacitní autobusy kupovat, chce si je dlouhodobě pronajmout i se servisem, uvedla Řehková. Veřejná soutěž by měla být vyhlášena do konce dubna, dodala.



Podnik loni testoval belgický autobus Van Hool AGG300. Do autobusu se vejde téměř 200 cestujících. V běžných kloubových autobusech to je zhruba o třetinu méně. Celková délka je 24,79 metru a cena 4,5 milionu korun, což je zhruba třikrát více než cena běžného vozu.

Pražští radní schválili posílení provozu linky 119, kdy jsou všechny spoje autobusové linky navázány na metro A, a to nejen v letních měsících, ale v průběhu celého roku. Vyjma období mezi 07:00 až 08:00, kde by již další zkrácení intervalu narazilo na limity infrastruktury.

Na ruzyňské letiště by v budoucnu měla vést z centra rychlodráha. Výstavbu ale nelze očekávat před rokem 2029. Investorem stavby je stát. Vedení města nedávno oprášilo myšlenku prodloužit na letiště trasu metra A. S tím počítala Praha již před deseti lety, nakonec od toho ale ustoupila a ukončila jej v Motole. Na letiště je možné jet kromě Veleslavína také od stanice metra B Zličín nebo z centra speciální linkou.