Drahý dárek pro děti a důchodce. Stát netuší, kolik utratí za levné cestování

PRAHA Když se od 10. června dítě, student do 26 let či důchodce nad 65 let budou vydávat na cestu vlakem nebo autobusem, stát za ně zaplatí tři čtvrtiny ceny jízdenky. Zároveň ale otevřené přiznává, že předpokládané náklady ve výši bezmála šesti miliard jen hrubě odhaduje.

Novou slevu schválila v úterý vláda v demisi. Pro řadu lidí to bude znamenat úsporu v řádu tisícovek ročně: třeba studenti mají nyní hrazenou čtvrtinu ceny, a to jen na trasu mezi bydlištěm a školou. Nově dostanou slevu 75 procent na všechny spoje. S výjimkou těch, které dopravce podle svého uvážení označí za tak vytížené, že by nápor dalších pasažérů neustál.

Novinka ale vzbuzuje řadu otázek. Nikdo třeba neví, jaká spojení dopravci ze systému vyjmou a zda na nich budou platit aspoň současné slevy.



Není také jasné, kolik peněz bude muset stát za toto opatření utratit. Státní úředníci sice spočítali, že ročně zaplatí dopravcům na kompenzacích 5,8 miliardy, ale sami ve vládním materiálu připouštějí, že to je jen odhad a skutečné náklady mohou být mnohem vyšší.

Vláda v demisi bude v rámci nových slev pro důchodce, děti a studenty štědrá. Podle orientačních propočtů se mají kompenzace pro dopravce výrazně zvýšit. Namísto současných 240 milionů korun jim ministerstvo dopravy do plné ceny jízdného doplatí bezmála šest miliard.

„Jedná se pouze o odhad vyčíslený na základě nedostatečných dat a především velmi obtížně odhadnutelného budoucího chování cestujících,“ stojí v materiálu, který vláda včera schválila. Není tedy vyloučeno, že náklady budou podstatně vyšší.

Kdo si polepší

Sleva 75 procent bude platit jak v dotovaných, tak i v komerčních linkách. Lidé, jichž se týká, mohou ušetřit až tisícikoruny ročně, prokazovat se budou studentskými kartičkami nebo občanským průkazem (kromě dětí, které tyto doklady nemají).



Oficiálním cílem opatření je zlepšit dostupnost veřejné dopravy pro skupiny obyvatel, v nichž je vyšší procento lidí s nižšími příjmy. Má také motivovat mladou generaci k cestování vlakem nebo autobusem.

Děti mezi šestým a patnáctým rokem mají nyní ze zákona slevu 50 procent, nově si polepší na 75 .Ještě výraznější změna nastane u studentů do 26 let, kteří mají nyní cenu zvýhodněnou „jen“ o čtvrtinu. Nově budou mít levnější všechny spoje – stát jim přispěje i na cesty ve volném čase.

Jednodušší situace bude pro seniory nad 65 let, kteří sice od dopravců často slevy dostávali, ale nezaručoval jim je zákon. Třeba u Českých drah museli mít vystavenou zákaznickou IN kartu.

Přetížené spoje

Otázkou je, jak se výhodnější podmínky pro cestování promítnou do zaplněnosti spojů. Už nyní například příměstské vlakové linky mířící do Prahy praskají ve švech. I proto získají dopravci možnost zvolit spoje, které budou ze systému vyčleněné.



Soukromníci jako Arriva či Regiojet zatím logicky „bezslevové“ spoje vytvářet nechtějí, protože by přišli o potenciální pasažéry. Ale třeba České dráhy o tom z kapacitních důvodů uvažovat musejí.

„Na zavedení schválených slev se připravujeme. O opatřeních z naší strany se aktuálně jedná,“ uvedl mluvčí Radek Joklík. Konkrétní nechtěl být ani v tom, zda u vlaků, které nebudou zvýhodněné 75 procenty, budou k mání alespoň stávající slevy, které ČD poskytují prostřednictvím už zmíněných IN karet.

Pozor na sčítání slev

Na zavedení slev není mnoho času. Do 10. června je nutné upravit smlouvy, které mají například kraje s dopravci u linek dotovaných z veřejných peněz. „Je otázkou, jak budou jednotlivé kraje přesně postupovat,“ řekl šéf autobusového dopravce Arriva Daniel Adamka.

Nově bude nutné ohlídat, zda důchodci či studenti nemají slev příliš. Mohli by je totiž „sčítat“ s těmi, které nyní dopravci nabízejí.



„Stát by měl získat od krajů údaje, v jaké výši kompenzují dopravcům stávající slevy. A následně hradit pouze rozdíl mezi novou výší slev a tím, co platí nyní. Aby nedocházelo ke zdvojení plateb za kompenzace,“ upozornil mluvčí Regiojetu Aleš Ondrůj.