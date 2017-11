České dráhy sjednotí jména vlaků. Karla Čapka nahradí Západní expres

PRAHA Šohaj, Galán, Karel Čapek či Franz Kafka brzy zmizí z českých železnic. České dráhy v rámci nového jízdního řadu platného od prosince ruší některá tradiční pojmenování vlaků. Místo nich státní dopravce zavede jednotné názvy spojů na jednotlivých trasách.

Rychlíky Slovan nebo Jan Jesenius spojující Prahu s Bratislavou a Budapeští se přejmenují na Metropolitan. Vlaky na lince do Českých Budějovic ponesou označení Jižní expres, přes Plzeň do Bavorska pojede Západní expres a linky z Prahy na Slovácko dostanou označení Slovácký expres. Spolu se sjednocením názvů ČD zavedou na spojích také jednotnou úroveň služeb.

„Každodenní zkušenosti z provozu ukazují, že lidé při jedno- nebo dvouhodinovém intervalu vlaků už spoje příliš neodlišují podle konkrétního názvu, jako tomu bylo v minulosti. Spíše se řídí směrem své cesty a časem odjezdu,“ vysvětlil Michal Štěpán, člen představenstva Českých drah odpovědný za osobní dopravu.

‚Krok správným směrem’

Změnu přivítal například prezident Svazu cestujících ve veřejné dopravě Miroslav Vyka. „Sjednocení názvů vlaků na vybraných linkách dálkové dopravy je rozhodně správným krokem, který napomáhá předávat informace pro cestující přívětivějším způsobem,“ říká.

Zmatek mezi cestujícími, zvyklými na současné názvy, prý změny nepřinesou. „Osobně bych nic takového nečekal, maximálně to cestujícím může být líto, že už nejedou Šohajem, ale asi kvůli tomu neodmítnou spojem jet,“ myslí si Petr Kadeřávek, vedoucí redaktor Železničního magazínu.



„Zmatky mezi cestujícími v minulosti naopak způsobovaly každoroční změny se zaváděním nových jízdních řádů, které zahrnovaly přejmenovávání konkrétních vlakových spojů nebo jejich časový posun do jiné části dne,“ popsal Vyka ze Svazu cestujících.

Změny vlaků Nové názvy a jména spojů, které nahradí. Metropolitan

(Praha-Bratislava-Budapešť)

Petrov

Csárdás

Slovan



Jan Jesenius Jižní expres

(Praha-České Budějovice-Linec)

F. A. Gerstner

Anton Bruckner

Váša Příhoda Slovácký expres

(Praha-Slovácko)

Šohaj



Hradišťan

Bouzov



Galán Západní expres

(Praha-Plzeň-Bavorsko)

Karel Čapek

Franz Kafka



Podle Štěpána z Českých drah dopravce již sjednocení názvů testovalo dříve a změna se osvědčila. „Cestujícím to usnadnilo orientaci s vyhledáním spojení a zároveň se naučili, že v dané skupině takto pojmenovaných spojů jim nabízíme určitou úroveň služeb,“ vysvětluje, proč dochází k dalším změnám. Například jednotné označení SC Pendolino ČD používají již deset let na trase z Prahy do Ostravy.

Jména vlaků nekončí

Nekončí ale zdaleka všechna jména spojů. V jízdním řádu pro rok 2018 je zhruba 370 dálkových spojů, které vyjedou pod 150 různými názvy.

Zachován zůstane například ranní expres Budvar z Budějovic do Prahy. „Druhým takovým příkladem je Metropolitan Slovenská strela, spojení s více než 80letou tradicí, nebo Hungaria, která spojuje Berlín, Prahu a Budapešť už od roku 1960 a jako jediný spoj mezi Budapeští a Prahou je provozovaný maďarskou soupravou a pokračuje dál do Berlína a Hamburku,“ řekl Štěpán z ČD.



Podle Kadeřávka ze Železničního magazínu tak změna není tak radikální, jak se na první pohled může zdát. „Na tratích s Jižním a Západním expresem se to opticky projeví, tam to bude půl na půl jednotné názvy a rozličné názvy. Směrem Slováckého expresu a Metropolitanu je jízdní řád pořád poměrně pestrá směs jmen. A spousta tratí je pak úplně nedotčena,“ popsal. Zmatek by však podle něj mohly názvy, jako Jižní a Slovácký expres, přinést v zahraničí.



Potřebujete ráno získat rychlý přehled? Objednejte si náš nový newsletter





Mizí klasická i moderní jména

„Ze všech pojmenování vlaků, která budou nahrazena jinými, lze za skutečně tradiční a klasická vzít asi tři,“ uvedl mluvčí ČD Petr Šťáhlavský. Jako první uvádí jméno Šohaj, které se používalo již před rokem 1989. Dalším tradičním názvem je Petrov, který se ale původně používal pro jiný spoj a později se přenesl na trasu Brno-Budapešť. Poslední zmiňuje mluvčí rychlík Csárdás, který však vznikl až po roce 1989. „Další názvy jsou také vesměs mladší nebo nebyly tak známé a populární,“ dodal.



Česko není jediné, které mění systém jmen vlaků. „Podobné změny pojmenování jsou známé z historie železnic u nás i v zahraničí. Například Němci nebo Rakušané v uplynulých letech pojmenování vlaků zcela opustili nebo významně zredukovali, později se k němu v menší míře vrátili,“ řekl Štáhlavský. V roce 2002 například došlo ke sjednocení linek mezi Berlínem a Varšavou pod značku „Berlin-Warszawa-Express“.

Právě v Německu však v posledních dnech vyvolal pozdvižení plán Deutsche Bahn pojmenovat jeden ze spojů po dívce z německé židovské rodiny Anně Frankové, která se ukrývala před nacisty. Podle kritiků je toto pojmenování velmi nevkusné, jelikož nacisté právě ve vlacích deportovali Židy.