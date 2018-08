Dřevostavby táhnou. Ročně se v Česku postaví více než dva tisíce dřevěných domů

PRAHA Češi si čím dál častěji jako své obydlí vybírají dřevostavby. Počet postavených domů ze dřeva neustále roste. Podle předsedy Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD) Vratislava Blahy bude růst pokračovat a během několika let může podíl dřevostaveb v Česku vzrůst až na pětinu. Momentálně se u nás ročně postaví více než 2 tisíce takových domů.

„Pozitivní vnímání dřevostaveb z pohledu zájemců o nový dům v Česku neustále roste. Zákazníci, kteří si už dřevěný montovaný dům pořídili, oceňují hlavně vynikající izolační vlastnosti, rychlost výstavby a příznivý poměr ceny a kvality,“ popsal Vratislav Blaha, předseda ADMD.

Rychlost výstavby se u dřevostaveb pohybuje od jednoho týdne po jeden měsíc. Mezi další výhody patří podle Blahy příznivé ceny domů, které jsou srovnatelné s cenou zděných domů, a také to, že jsou téměř všechny domy stavěné v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu.



Dřevostavby mohou mít mnoho podob.

František Jenerál bydlí v dřevostavbě nedaleko Českého Krumlova deset let. Podle svých slov by už neměnil. „Před samotnou stavbou jsem měl možnost navštívit dřevostavby ve Skandinávii. Tehdy se mi zdály dřevěné domy dost hlučné, ale protože bydlíme sami dva s manželkou, tak nám to nepřijde horší než v klasickém domě. Bydlení v dřevostavbě je podle mě oproti zděným domům příjemnější a tepelně izolační vlastnosti jsou úplně někde jinde,“ řekl pro Lidovky.cz Jenerál.



Zájem neustále roste

Ještě v roce 1999 bylo v České republice dokončeno pouze 92 rodinných domů ze dřeva. Loni jich už bylo 2159, celkem se během roku 2017 postavilo 14 548 rodinných domů. Podíl dřevostaveb z celkového počtu dokončených domů tak dosahuje téměř 15 %. Meziročně dřevěné domy zaznamenaly oproti roku 2016 nárůst o 7 %.



Největším podílem dřevostaveb ve Střední Evropě se může pyšnit Rakousko, zde mají přibližně 31 % z trhu rodinných domů. Je to dáno především tím, že se zde tyto domy marketingově propagovaly již před čtyřiceti lety. Oproti dalším zemím už ale Česko tak nezaostává, například v Německu to je 19 %.



Kromě počtu dřevostaveb se rozrůstá i seznam firem, které je staví. „Tím jak roste poptávka, objevuje se na českém trhu spousta nových firem. Ne všechny jsou ale dostatečně kompetentní, nemají dostatečné zkušenosti,“ uvedl Blaha. Podle něj se na trhu pohybuje už asi 300 takových firem.



Školky, klubovny a veřejné budovy

Velikost bytových domů ze dřeva upravují předpisy. Ty jsou u nás přísnější než v některých jiných zemích. V dřevostavbách se přitom nemusí jenom bydlet. Mohou sloužit také jako veřejné budovy. „Do budoucna chceme podpořit nejen rodinné domy, ale chceme se více věnovat stavbám občanské vybavenosti, jako jsou mateřské školky, administrativní budovy apod.,“ sdělil Blaha. Takových staveb se ročně postaví zhruba 50, většinou převažují mateřské školy nebo klubovny.