Drobných podnikatelů by se EET týkat nemělo, doporučil vládě senátní hospodářský výbor

PRAHA Senátní hospodářský výbor odmítl zrušení zákona o elektronické evidenci tržeb (EET), což žádá petice, kterou podepsalo přes 20 000 lidí. Výbor ale v úterý současně požádal vládu, aby se EET nevztahovala na živnostníky. Úpravami EET se bude zabývat až vláda vzešlá z parlamentních voleb. Zrušení či korekci EET mají v programu mnohé kandidující strany.

Vláda a státní orgány by měly podle výboru projednat „stanovení podmínek pro vyjmutí drobných podnikatelů z EET“. Prosadil to senátor ČSSD Pavel Štohl. Navrhoval, aby se stanovila například hranice roční tržby půl milionu korun a aby podnikatelé, kteří by nepřekročili tento obrat, byli z EET vyňati.



Tvůrci petice tvrdí, že EET přinesla podnikatelům nárůst byrokracie, ale šedou ekonomiku výrazně neomezila a zvýšení daňových příjmů nezlepšila s výjimkou restauračních zařízení. Náměstkyně ministra financí Alena Schillerová kritice oponovala a řekla, že EET podporuje většina podnikatelů. Připustila ale možnost úprav.

Elektronická evidence tržeb začala loni 1. prosince pro hotely a restaurace. Po hotelech a restauracích se od března letošního roku zapojily do EET maloobchodní a velkoobchodní firmy. Třetí fáze má začít 1. března příštího roku a týká se občerstvení nebo farmářských trhů, čtvrtá fáze zahrne řemeslníky a má začít v červnu 2018.

Peticí se bude zabývat i Senát. Snahou o zrušení EET se zabýval už loni v prosinci. Senátní většina tehdy zamítla návrh zákona od senátorů z ODS a STAN a Ivo Valenty (za Soukromníky), kteří chtěli EET zrušit. Proti se tehdy postavili především senátoři ČSSD, ANO a část lidovců.