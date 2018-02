Provozovatel online úložiště Dropbox jde na burzu, chce získat 500 milionů dolarů

SAN FRANCISCO Americká společnost Dropbox, která provozuje webové úložiště, se chystá na burzu. Z primární veřejné nabídky (IPO) akcií by chtěla získat 500 milionů dolarů (10,3 miliardy korun). Firma žádost o vstup na burzu potichu podala už loni v říjnu, informace ale byla zveřejněna až nyní, uvedla agentura AP.

Jedna z největších firem světa pro online služby zálohování dokumentů, fotografií či videozáznamů vznikla před 11 lety v San Francisku. Ze zveřejněných dokumentů vyplývá, že za tu dobu nashromáždila ztráty za více než jednu miliardu dolarů (přes 20 miliard Kč).



Firma jen za loňský rok prodělala 112 milionů dolarů a měla tržby 1,1 miliardy USD.

Dropbox uvádí, že má zhruba 500 milionů registrovaných uživatelů, většina jich ale za služby neplatí. Jen kolem 11 milionů uživatelů platí za prémiovou verzi služby a podnik se snaží podíl těchto klientů výrazně zvýšit. To podle analytiků nebude snadné, vzhledem ke konkurenci, která v tomto segmentu trhu panuje.

K hlavním rivalům patří Google, Amazon a Microsoft, tři z nejsilnějších technologických firem světa. Menší rival Box vstoupil na burzu před třemi lety s cenou 14 dolarů za akcii. Hned první den jeho cena vystřelila nad 23 dolarů, později ale začala klesat a před dvěma lety se dostala k deseti dolarům. Nyní je zpět na 23 dolarech za kus.

Dropbox zatím neupřesnil, jak velkou část akcií chce nabídnout, ani v jaké ceně. Jasno by mělo být v dalších týdnech, kdy budou bankéři sondovat zájem veřejnosti. Očekává se, že nabídka by mohla zaujmout právě proto, že služby Dropbox využívá tolik lidí. Akcie by se měly obchodovat na trhu Nasdaq.