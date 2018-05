Druhá televizní digitalizace je tady. Výměna přijímačů se týká 60 procent domácností

PRAHA Velké sportovní události jako olympijské hry nebo světový šampionát ve fotbale bývají příležitostí, kterou řada domácností využívá k nákupu nového televizoru. Letos se to nabízí i z toho důvodu, že pokud si diváci nový přijímač do dvou let nekoupí, na příští mistrovství světa ve fotbale už se nepodívají.

Současné digitální pozemní vysílání, takzvané DVB-T, totiž s 1. únorem 2021 skončí. Nahradí jej modernější standard DVB-T2, který však starší televizory neumí přijímat.

Není to český výmysl. Jde o krok, na kterém se shodly v roce 2015 státy sdružené v Mezinárodní telekomunikační unii (ITU) a činí ho celá Evropa. V České republice se však o něm možná hovoří o něco vášnivěji, protože stejně jako například ve Velké Británii, ve Španělsku nebo v Itálii je u nás pozemní neboli terestrické vysílání hodně rozšířené. Televizi takto sleduje zhruba šest domácností z deseti, zatímco ve většině zemí je právě poměr opačný.

Češi televizi milují

Většina diváků ještě má v živé paměti první televizní digitalizaci, která vrcholila před sedmi lety. Mohou se tak podivovat nad tím, proč si mají po tak krátké době znovu pořizovat nový televizor nebo set-top box, když předchozí analogové vysílání vydrželo Československu a poté České republice přes půl století. Mohou za to rychlý mobilní internet a pokročilé telekomunikační služby, jež si uživatelé stále více žádají a operátoři pro výstavbu sítí potřebují část frekvencí využívaných současným televizním vysíláním.

Jenže i televizní vysílání je v popředí zájmu českých spotřebitelů. Televizi v současnosti najdeme v 95 procentech českých domácností a bezmála 90 procent z nich má v současnosti alespoň jeden plochý televizor. Čas, který Češi před obrazovkami tráví, přitom neustále roste. Diváci starší 15 let ji podle měření společnosti Nielsen Admosphere v průměru sledují bez 15 minut čtyři hodiny denně, o 31 minut více než před deseti lety.



Uvolňovaná část vysílacích frekvencí by ale televiznímu vysílání chyběla. A protože není dostatek vysílacích kanálů, kterými by bylo možné tento výpadek nahradit, aniž by došlo ke snížení dosahu televizních sítí, musela přijít na řadu modernější technologie. Po DVB-T tedy přichází standard DVB-T2, který umožní při menším počtu vysílacích kanálů zachovat stávající počet televizních stanic i jejich pokrytí.

Ba co víc, prostor pro televizní vysílání se ještě rozšíří a umožní většímu počtu programů vysílat ve vysokém rozlišení (HD). Zatímco současné pozemní digitální vysílání umožňuje šířit v jedné vysílací síti obvykle čtyři až osm televizních programů ve standardním rozlišení obrazu, v sítích DVB-T2 to bude až 18 programů v klasickém rozlišení nebo šest až sedm v HD. Zároveň nový standard umožní šířit programy v Ultra HD rozlišení, označovaném rovněž 4K.

Sociálně citlivý přístup

Diváci si mohou nové vysílání vyzkoušet už nyní – tedy za předpokladu, že již vlastní DVB-T2 přijímač. České Radiokomunikace (ČRa), které provozují většinu tuzemských televizních sítí, už totiž nový standard zavádějí.

„Už nyní jsou postavené dvě přechodové sítě. Přechodová síť České televize, která pokrývá 99,6 procenta obyvatel v Česku, byla kompletně postavena za necelého půl roku. A síť ČRa, která má aktuálně také pokrytí přes 97 procent obyvatel. Diváci tak mohou sledovat všechny programy ČT dokonce v nejvyšší kvalitě, uvidí i programy všech komerčních televizních stanic, to vše bezplatně,“ říká ředitel regulace ČRa Marcel Procházka.

Při nakupování nové televize máte jistotu, že do roku 2030 nepřijde žádné DVB-T3.

Vypínání stávajícího vysílání bude zahájeno už v listopadu příštího roku a poslední vysílač se odmlčí s nástupem února 2021. Pozdější termín už nebyl dost dobře možný, přestože za něj exministr průmyslu Jan Mládek bojoval – chtěl současné vysílání udržet v chodu do konce roku 2022. Česko ale musí následovat ITU, která počítá s rokem 2020.



Třeba v Německu DVB-T2 odstartovalo už před dvěma lety a první generaci digitálního vysílání má definitivně opustit letos. A v Rakousku už staré vysílání nelze naladit od loňska. Situaci jim však výrazně ulehčila skutečnost, že v těchto zemích sleduje terestriku jen deset procent diváků.

Češi by tak na výměnu televizorů nebo jejich dovybavení set-top-boxy měli mít dost času. „Důležitý je sociálně citlivý přístup,“ uvedl v době tvorby časového harmonogramu přechodu předseda expertní skupiny ministerstva průmyslu k DVB-T2 Pavel Dvořák. Podle vládní strategie by tak mělo 40 až 50 procent obyvatel být pokryto souběhem obou vysílání nejméně po dobu čtyř let, 90 až 93 procent populace pak bude pokryto nejméně po dobu 3,5 roku a jen nanejvýš pět procent obyvatel nejméně po dobu tří let.

„Odchod diváků od terestrické platformy při přechodu na DVB-T negativně ovlivnilo několik faktorů. Celý proces trval dlouho, digitalizovalo se po jednotlivých krajích a tak dále. Tentokrát by všechno mělo proběhnout rychleji a intenzivněji, ale zároveň by lidé měli mít dostatek času si nové přijímače koupit,“ říká k problémům první digitalizace Radim Pařízek, majitel společnosti Digital Broadcasting, která provozuje jednu ze čtyř celostátních sítí, takzvaných multiplexů.

Byznys za miliardy

Za pravdu mu dává průzkum Českých Radiokomunikací z roku 2016, podle kterého nákup nového televizoru plánovalo do roku 2021 celkem 93 procent domácností. I tak ale někteří lidé budou muset do obchodu pro nový přijímač dříve, než by možná chtěli. Řešení pro ně může být zmiňovaný set-top-box, který se dá pořídit za několik stokorun.

Běžný cyklus obměny televizních přijímačů v domácnostech se před rokem 2008 pohyboval mezi osmi a deseti lety. Po vypnutí analogového vysílání se zkrátil na pět až šest let. Podle ministerstva průmyslu by to však vzhledem k dobré tržní dostupnosti nových přijímačů v současnosti mohlo být ještě méně.

Přechod na DVB-T byl financován hlavně z příjmů České televize za reklamu, což při současných zákonných omezeních není možné. Přechod na DVB-T2 tedy více roztočí kola ekonomiky. České Radiokomunikace však uvedly, že celkový divácký účet nepřesáhne pět miliard korun.

Pokud si nepořídíte nový přijímač, tak už v roce 2021 neuvidíte mistrovství světa v hokeji. DVB-T totiž s 1. únorem 2021 končí.

Podle odhadů resortu průmyslu vyjde stát modernizace vysílání na více než miliardu korun. Tratit by ale rozhodně neměl. Několikanásobně více by totiž měla vynést aukce uvolněných kmitočtů, o které se poperou mobilní operátoři. Ekosystém zboží a služeb navázaný na přechod by měl vygenerovat další zisk až 295 milionů korun, dočasně zvednout obrat trhu spotřební elektroniky a státní kase navýšit výběr DPH o další miliardu korun.



Na dlouho klid

Zda příslib více kanálů a ve větším rozlišení nebo větší rozmach takzvané hybridní televize umožňující využívat rozšířených funkcí a přistupovat k interaktivnímu obsahu bez nutnosti přerušovat sledování pořadu, diváky uchlácholí, se teprve uvidí. Řada z nich si po přechodu z analogového na digitální vysílání myslela, že jim nové televizory vydrží déle.

„Nepříjemné překvapení to ale není jen pro diváky, ale i pro provozovatele vysílacích sítí a televizního vysílání – ani oni nepočítali s tím, že k další technologické změně dojde tak brzy,“ říká Procházka z ČRa.

Tentokráte však lidé mají jistotu, že za pár let žádné DVB-T3 nutící je kupovat už třetí novou televizi nepřijde, neboť televizní vysílání získá po přechodu na DVB-T2 garanci stabilního provozu minimálně do roku 2030. Do té doby se na vysílání nebude nic měnit a nebudou se tedy měnit ani televizory, ani dokupovat set-top-boxy. Jestliže k přirozené obměně televizorů v českých domácnostech dochází v průměru jednou za šest let – jak již bylo zmíněno – tak i ti, kteří ponechají nákup na poslední chvíli před plánovaným vypínáním DVB-T, využijí nový televizor po celou dobu jeho životnosti.