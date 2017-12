Druhého kola účtenkové loterie se zúčastnilo téměř půl milionu lidí

PRAHA Do druhého slosování účtenkové loterie k elektronické evidenci tržeb se zapojilo 477 952 aktivních hráčů, kteří zaregistrovali 17,2 milionu účtenek. Z toho bylo do slosování zařazeno 14,6 milionu účtenek. Ve srovnání s prvním kolem tzv. Účtenkovky počet hráčů i účtenek stoupl. Vyplývá to z pondělních zveřejněných údajů ministerstva financí. Podle nich nejaktivnější hráč zaregistroval 1129 účtenek.

Nejvíce aktivních hráčů bylo ve věku 30 až 50 let, celkem 234 214. Ve věku 50 až 70 let se zaregistrovalo 154 145 hráčů a lidí nad 70 let bylo 32 526. Ve věku 18 až 30 let se zaregistrovalo 90 582 lidí. Zhruba 71 procent účtenek lidé zaregistrovali prostřednictvím webového formuláře.



Druhé kolo losování loterie k EET se uskutečnilo v pátek 15. prosince z účtenek vystavených během listopadu. Ministerstvo financí v něm rozdělilo zhruba 21 000 výher, první cenou je jeden milion korun. Slosování provedla společnost Sazka prostřednictvím certifikovaného generátoru náhodných čísel, takzvaného RNG modulu.