Druhý nejvýše postavený manažer dopravního podniku může přijít o křeslo

PRAHA Když se na konci roku 2016 obsazovala pozice investičního ředitele, vypuklo v pražském dopravním podniku velké "haló". Jde o druhý nejvyšší post v největší městské společnosti, jehož držitel ročně rozhoduje o miliardách korun. Funkci tehdy získal právník Jan Blecha, který měl zastání ČSSD. Jeho mise se však podle informací LN od třech na sobě nezávislých zdrojů zdá být u konce. Paradoxně o to usilují "jeho" sociální demokraté reprezentovaní v dozorčí radě společnosti.

Klíčové jednání kontrolní rady se koná ve středu ráno. K věci se nikdo oficiálně nechtěl vyjádřit. Blecha na dotaz LN neodpověděl, ticho nastalo i na straně předsedy dozorčí rady dopravního podniku Lukáše Kauckého. Podle informací listu nebylo ještě během úterý případné hlasování o odvolání Blechy zařazeno v programu rady. Její členové však mohou zařazení tohoto bodu odhlasovat v průběhu jednání.

Úklid v pražské ČSSD

Blechovo stažení z funkce místopředsedy představenstva doprovází silné politické vlnobití. O jeho situaci se podle informací LN zajímali politici nejen na pražské úrovni, ale i celostátní. Spekuluje se totiž, že Blecha by měl se vznikem nové vlády zamířit do čela některé ze státních společností – například Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Vysvětlení sociálnědemokratického odklonu se liší.

První verze hovoří o tom, že Blecha v průběhu času takzvaně vyměnil dres – tedy, že namísto ČSSD začal mít blíže k hnutí ANO, které se sociálními demokraty tvoří v Praze koalici. V poslední době se rozhýbala židle pod generálním ředitelem dopravního podniku Martinem Gillarem, a tak se v kuloárech spekulovalo, že na Gillarovo místo by se (za souhlasu ANO) posunul druhý muž dopravního podniku – Blecha.

Jiná verze říká, že stažení místopředsedy představenstva souvisí s vnitřním děním v pražské ČSSD, kterou ovládá křídlo kolem vlivného funkcionáře a europoslance Miroslava Pocheho. Jeho pražský tábor se od loňských sněmovních voleb, které pro ČSSD dopadly fiaskem, snaží zbavit vlivu dvou někdejších důležitých postav sociální demokracie v hlavním městě – Karla Březiny a Petra Hulinského.

„Pražská ČSSD dočišťuje poslední průšvihy z doby Karla Březiny a advokáta Jiřího Brože (z advokátní kanceláře Brož, Sedlatý, se kterou Březina udržoval blízký vztah – pozn. red.),“ napsal LN člen vedení pražské sociální demokracie pod příslibem anonymity.

Buď jak buď, židle pod Blechou je vratká. Zůstává otázkou, jak se k situaci sám postaví. Pokud odstoupí sám, pro jeho životopis a další budoucnost půjde o strategický krok – lepší než být vyhozen. Na druhou stranu jde o prestižní a vlivný post, ze kterého by se nikomu neodcházelo snadno.

Není to poprvé, co Blechovo jméno budí zájem. Stalo se tak již v roce 2016, kdy nastupoval do dopravního podniku a probíral se jeho životopis – zejména kapitola „Navatyp“.

Poradcem v mocné struktuře

Utajení majitelé společnosti spravovali majetek hlavního města, politikům v Praze rozprodávali lukrativní byty a ve Špindlerově Mlýně pro vlivné stavěli byty a hotely. Za časů panování politických podnikatelů Romana Janouška či Tomáše Hrdličky představovala stavební a developerská firma Navatyp finanční a mocenské centrum. Říkalo se jí zlaté vejce. V roce 2010 se Navatyp rozdrolil, v polovině roku 2014 jej však Hrdlička začal slepovat opět dohromady.

A právě v té době začal ve spleti firem navázaných na Navatyp působit i právník Blecha. Konkrétně ve společnosti Kupiano Investments, kde v letech 2014 až 2015 pracoval jako odborný poradce. „Šlo o časově a věcně omezený kontrakt. Ptáte li se, kdo skupinu vlastní dnes, nevím. S Tomášem Hrdličkou jsem nespolupracoval,“ uvedl tehdy Blecha LN.