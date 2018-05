Dům duchů ožije. Outletové centrum u pražského letiště nabídne módu i park

PRAHA Po více než deseti letech se otevírá outletové centrum u pražského letiště. Ambiciózní projekt již spolkl přes 1,7 miliardy korun. Kdysi se mu přezdívalo dům duchů. Teď roky prázdný objekt v Tuchoměřicích nedaleko Letiště Václava Havla přivítá první návštěvníky. Na rozloze 20 tisíc metrů jim nabídne až 120 prodejen a stane se největším outletovým centrem v zemi.

„Jsou tu jména, která nejenže nejsou na českém trhu, ale mnohdy nejsou ani na tom evropském. A například hračkářství Hamleys s téměř 600metrovou jednotkou nabídne koncept, který se objevuje v Evropě poprvé,“ říká jednatel Prague The Style Outlets Martin Kubišta a zmiňuje i prémiové módní značky jako Karl Lagerfeld, Benetton, Desigual, Lacoste nebo Versace Jeans.



Portfolio prodejců tvoří především módní značky. Nábytek nebo elektroniku za nižší ceny centrum v nabídce neplánuje. Do dvou nebo tří let by se veřejnosti měla otevřít druhá fáze s rozlohou deset tisíc čtverečních metrů prodejní plochy a šedesátkou obchodů. Podle Kubišty disponuje centrum i dalším rozvojovým územím.

Projekt tím nabírá ambiciózních rozměrů. Co do rozlohy by měl být výhledově srovnatelný s evropskými outlety jako milánské Vicolungo či španělské Viladecans. Pro srovnání – konkurenční Fashion Arena v pražských Štěrboholech provozuje na 25 tisících metrů čtverečních asi 116 obchodů.

Ohledně velikosti nového centra vyvstává otázka, zda je vůbec pro český trh vhodné.

„Fashion Arena se nové konkurence hodně obává. To naznačuje, že nový outlet by mohl skutečně uspět,“ předpovídá odborník na maloobchod Zdeněk Hašek z Marketingového institutu. „Výsledek ovšem ukáže až čas. Ostatně outlet zatím nepředstaví příliš zvučná jména značek. Předpokládám, že prodejci teprve vyčkávají, jak se bude projekt vyvíjet.“

Do roka online

Provozovatel outletového centra, společnost Neinver, počítá také s prodejem přes internet. Nyní e-shop provozuje ve Španělsku, v Česku jej očekává již příští rok.

„Outletový segment je chápán jako výprodej skladů a sezonního zboží, na první pohled je tak pro online prodej nevhodný,“ upozorňuje retailový odborník Tomáš Hájek. „Ale v případě multibrandového (víceznačkového – pozn. red.) e-shopu si dovedu představit, že bude funkční a úspěšný.“

Online expanze by i podle dalších expertů mohla outletu zajistit prodejní nárůst. „Lepší, než aby Češi navštěvovali zahraniční americké, nebo dokonce čínské weby, jak to ostatně nyní dělají,“ doplňuje Hašek.

Kromě nakupování nabídne Prague The Style Outlets několik restaurací, včetně podniku Šalanda nebo kavárny Starbucks. S klasickými zónami s občerstvením, které jsou v obchodních centrech zatím běžné, provozovatel nepočítá. „Nemáme žádnou pozici, kde by byly pouze fastfoodové jednotky. To už není moderní. Koncept takzvaného food courtu jsme rozprostřeli do celého objektu,“ popisuje Kubišta.

Namísto zážitkových zón, kina nebo fitness centra poskytne park s pískovištěm, vodní plochou a fotbalovým hřištěm.

Provozovatel počítá s převahou domácích rezidentů nad turisty. K outletovému centru je bude dopravovat posílenými autobusovými linkami městské hromadné dopravy, která zákazníky sveze z letiště, ze stanice metra Veleslavín a z nedalekého Kladna.

Souboj gigantů

Historie outletového centra sahá až do roku 2007. Italská společnost Palcor Czech je tehdy chtěla otevřít pod názvem Gallerie Moda. Zákazníci se ale nedočkali. Firma zkrachovala a stavba několik let ležela ladem, až ji odkoupila společnost The Prague Outlet. Jejím spoluvlastníkem je investiční skupina Kaprain finančníka Karla Pražáka, někdejšího manažera ve skupině PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera.

Provozovatelem outletu je nyní španělská společnost Neinver, která v Evropě spravuje dalších 18 outletových center. Otevření českého projektu se kvůli stavebním pracím již několikrát posunulo. Nejdříve měl první návštěvníky přivítat loni na podzim, pak v dubnu tohoto roku.

Největší konkurencí pro outlet u letiště, který interiér stylizuje do uliček Starého Města, je právě Fashion Arena. Oba projekty jsou přitom v soudním sporu. Štěrboholský outlet totiž po svých prodejcích požadoval upsání se ke konkurenční doložce, která jim nedovolovala prodávat outletové zboží v dojezdové vzdálenosti hodiny a půl.

V dubnu do sporu zasáhl antimonopolní úřad, který Fashion Areně uložil pokutu milion korun. Outlet chce ale podat rozklad. Konkurenční doložka je podle něj v evropských outletech zcela běžná.

Další konkurencí je pro obě centra až znojemský outlet v Hatích. V budoucnu se má otevřít také ostravská Arena Moravia.