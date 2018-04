Duspěva: Krejčíř lidi přitahuje, i když jeho role v kauze Čepro byla jen okrajová

Státní podnik Čepro býval lákadlem kriminálních skupin. Podvodníci a gangsteři se ještě na přelomu milénia pokoušeli rafinérskou společnost položit na lopatky a zprivatizovat ji. Zkoušeli při tom různé triky. Soudy se vlečou dodnes. Generální ředitel strategického podniku Jan Duspěva (43) sedí ve vlivném křesle od roku 2013. Za tu dobu se jeho společnosti povedlo vyhrát několik soudních sporů, ve kterých jde o šest miliard korun.

Naposledy mohli v kancelářích Čepra slavit na konci března, kdy soud potvrdil 15letý trest pro uprchlého podnikatele Radovana Krejčíře. Navzdory tomu je Duspěva přesvědčen, že ne všechny zločiny spáchané proti rafinérskému podniku se podaří před soudy dotáhnout do zdárného konce – především z důvodu amnestie exprezidenta Václava Klause.



LN: Co říkáte na to, že Radovan Krejčíř se chce vrátit z Jihoafrické republiky do Česka?

Návrat Radovana Krejčíře je především právní záležitostí. Považuji to za taktiku jeho obrany v Jihoafrické republice. Pro nás je to spíše jen informace, se kterou nemáme jak naložit. Klíčové pro společnost Čepro je, že odvolací soud před třemi týdny potvrdil rozhodnutí první instance (vrchní soud na konci března potvrdil 15letý trest pro Krejčíře za tunelování Čepra a přípravu vraždy celníka – pozn. red.). Zda a případně kdy se Radovan Krejčíř vrátí, záleží na jeho obhájcích a právních vazbách mezi naší zemí a Jihoafrickou republikou.

LN: Překvapil vás Krejčířův zájem vrátit se, když se vezme v potaz, že odsud utíkal?

Vycházím z toho, že pokud by pro Krejčíře tamní rozsudky znamenaly prakticky doživotí, je pro něho asi výhodnější přejít do výkonu trestu v České republice. Kdyby si tu odpykal třeba část trestu, právní podmínky u nás by mu teoreticky mohly umožnit i propuštění na svobodu.

LN: Může mít jeho návrat politický přesah? V médiích se objevují spekulace o jeho podnikatelské minulosti s premiérem v demisi Andrejem Babišem.

V kauzách týkajících se Čepra byla Krejčířova role spíše okrajová. Podle toho, co se zatím podařilo prokázat, se totiž objevil až ve finální části podvodu. Co se týká vašeho dotazu, pátrali jsme po informacích, které se objevily v některých sdělovacích prostředcích, a žádná taková vazba se nepotvrdila. Na existenci údajných zdrojů těchto informací jsme se dotazovali i policie, ale i ta ji popřela. Považuji to proto za neověřené informace nezodpovědných lidí nebo – chcete-li – knižní, beletristické zpracování části příběhu, která může být pro někoho v současné době atraktivní. Od okamžiku útěku Radovana Krejčíře do zahraničí jsme se s ním v dalších kauzách společnosti Čepro nesetkali. Krejčíř je v uvozovkách proslulý různými příběhy, jsem proto rád, že Čepra se týkají jen částečně.

LN: Co se týká vztahu Krejčíře a Babiše, máte informace o tom, že by před Krejčířovým útěkem v roce 2005 došlo k nějakému obchodu mezi nimi?

Za více než 12 let, co odpovídám za dění v Čepru, jsem se s propojením pánů Babiše a Krejčíře nesetkal. Co vím naprosto jednoznačně, a jsem rád, že to potvrdila policie a následně i soud, je, že neexistuje propojení trestní kauzy Radovana Krejčíře se svědky, kteří byli nebo jsou zaměstnanci společnosti Čepro. To mohu zcela vyloučit.

LN: Soud na konci března poslal Krejčíře na 15 let do vězení. Jak jste spokojen se závěry justice?

Jsme spokojeni, protože soud detailně popsal tu část podvodů, které byly spáchány v souvislosti se společností Čepro. Jakmile obdržíme písemné vyhotovení rozsudku, budeme moci jeho odůvodnění důkladně analyzovat a dále využít. Tato soudní rozhodnutí znamenají, že důkazy, které jsme předkládali, jsou dostatečně důvěryhodné a spolehlivé natolik, že vyvrátily obhajobu Radovana Krejčíře a Martina Pechana (bývalý obchodní ředitel Čepra – pozn. red.). Velké množství důkazů, se kterými jsme nyní uspěli, budeme moci využít v dalších soudních sporech, které v současné době stále probíhají.

LN: Bylo vyřešení těchto soudních sporů jedním z hlavních cílů vašeho působení v Čepru?

Určitě. Mám radost, že se nyní potvrzuje, že po celou dobu trvání soudních tahanic jsme měli pravdu. Je mým snem dožít se prvoinstančních rozhodnutí v dalších sporech, což by se podle našich předpokladů mohlo stát v horizontu jednoho roku. Myslím, že pak bude čas mou misi ve společnosti Čepro ukončit.

LN: O jak velké peníze ve sporech Čepra jde?

Mluvíme přibližně o šesti mi liardách korun, o které byly vedeny dva hlavní spory týkající se vydání pohonných hmot a odvodu daní. V prvním případě, který byl pravomocně skončen v náš prospěch, žalobce tvrdil, že Čepro „neuhlídalo“ pohonné hmoty společnosti Bena, které byly odňaty celnímu dohledu. Po společnosti Čepro se tak domáhal zaplacení škody ve výši doměřené spotřební daně. Ve druhém sporu žalobce požaduje vydání pohonných hmot, nebo zaplacení přibližně 2,6 miliardy korun. Tyto dva základní spory se postupně větvily do dalších, větších i menších sporů. Na konci celého příběhu přitom zřejmě mělo být ovládnutí společnosti Čepro. Policie tomu ale naštěstí zabránila. První potenciální škodu ve výši tří miliard jsme tedy odvrátili. Ve druhém sporu se pak bráníme fiktivním nárokům společnosti Lancelin, která zfúzovala jak s původním žalobcem, tak s lichtenštejnskou společností, která namísto ní chtěla do řízení vstoupit. Tato společnost stále trvá na tom, aby jí Čepro buď vydalo přibližně 208 tisíc tun pohonných hmot, nebo zaplatilo necelé tři miliardy korun.

LN: Jde o skutky, které byly spáchány v letech 2002 až 2004. Jak to, že se to tak vleče?

Vyplývá to z rafinovanosti a komplexnosti útoku. Čepro navíc o sporu samotném ani nevědělo, protože soudní obsílky odcizila pracovnice podatelny. Postarala se o to skupina lidí napojených právě na Radovana Krejčíře. Kvůli tomu se Čepro nemohlo soudního řízení vůbec zúčastnit. Naše společnost si proto nejdříve musela vybojovat pozici, aby se u soudu vůbec mohla začít bránit, čímž se rozjela dlouhotrvající soudní mašinerie. Jen tohle zabralo několik let. Vedle toho probíhala řada trestních řízení, která se vzájemně ovlivňují.

LN: Měl jste někdy pocit, že by se na straně justice vyskytla ne ochota hledat pravdu?

Spíše jsem měl pocit strašné složitosti a často velkého formalismu v oblasti justice. To se týkalo nejen kauz kolem podvodů s pohonnými hmotami a Radovana Krejčíře, ale také šikanózního insolvenčního řízení, kterým jsme naprosto neuvěřitelně strávili sedm let.

LN: Představují podvody vůči Čepru z období přelomu milénia jakýsi obraz minulé doby, nebo k podobným atakům dochází i nadále?

Určitě neprobíhají v takové formě jako dřív, protože se změnila legislativa, a to zejména legislativa daňových skladů. Kriminalita v oblasti pohonných hmot se vyvíjí a dnes se týká hlavně krácení DPH a takzvaných karuselových podvodů. Pokud jde o naše dosavadní spory, myslím, že spadají svým charakterem do 90. let.

LN: Vnímáte i pokles útoků a snahy položit Čepro na lopatky?

Musím říct, že celkově vnímám pokles kriminality na trhu s pohonnými hmotami. Trh se čistí. Opatření, která byla přijata proti krácení DPH, se ukazují jako velice efektivní.

LN: Uvedl jste, že Krejčířova role byla spíše okrajová. Jeho jméno je přesto v souvislosti s těmito podvody nejvíc medializováno...

Zjištění policie, která pravomocně potvrdil soud, prokázala, že Krejčířova role byla klíčová při odcizení obsílek. To však byla až poslední fáze podvodu, který začínal jako podvod daňový a skončil vymáháním fiktivních pohledávek. V ostatních trestních nebo civilních řízeních Krejčíř nepodával ani svědeckou výpověď. Z toho usuzuji, že nebyl na začátku celého podvodného plánu, ale přišel až na jeho konci. Kdo byl mozkem celého sporu, zatím nikdo neví. Třeba to soud někdy rozmotá, já ale netuším, kdo byl onou klíčovou postavou. Může se jednat o překvapivé jméno.

LN: Někdo musí druhou stranu takzvaně živit. Spory se táhnou skoro 15 let, někdo musí neustále platit právníky, vymýšlet strategii. Stojí za tím podle vás organizovaná skupina?

Fiktivní pohledávka ve výši tří miliard měla procestovat půl světa – z České republiky přes Spojené arabské emiráty a Lichtenštejnsko zase zpátky. Velice těžko se identifikuje, kdo je hybatelem a obchodníkem s touto fiktivní pohledávkou. Ten, kdo aktivně vystupuje svými tvrzeními proti společnosti Čepro, je však dlouhodobě Martin Pechan. Nechci ale spekulovat, že právě on je, jak vy říkáte, centrální figurou.

LN: Trumpovská Amerika se nyní potýká s pojmem „deep state“, označujícím jakýsi paralelní stát, který řídí ten oficiální. Byla podle vás snaha položit Čepro projevem „deep state“?

Celá kauza byla započata už v roce 1996, takže je to daleká minulost. Díky této časové propasti je těžké spekulovat už jen o atmosféře konce 90. let. Je to věc, kterou možná odhalí až historie. Částečnou tečku za kauzami společnosti Čepro udělala amnestie prezidenta Václava Klause, která zapříčinila, že některé věci už zůstanou neobjasněné.

LN: Přestože Krejčíř nebyl mozkem „operace Čepro“, jeho jméno i po tak dlouhé době rezonuje nejvíce. Čím si to vysvětlujete?

Lidi přitahují silné příběhy, ať už pozitivní, či negativní. Zájem médií, tvorba filmů, to vše může vyvolat v lidech zájem o osoby, které byly či jsou ve vězení. A jak víme z poslední doby, nejde jen o Radovana Krejčíře. V jeho případě to vnímám tak, že jde o protistranu, vůči které je zapotřebí uhájit pravdu. Jsme rádi, že se sice pomalu, ale přesto ukazuje, že dlouhodobě kráčíme po správné cestě.