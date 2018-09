Pravidelný let ze Sydney do Londýna je o něco blíž. Letadla na této trase můžou mít tělocvičnu a postele

SYDNEY/PRAHA Podle letecké společnosti Qantas Airways by mohla být trasa ze Sydney do Londýna zprovozněna do roku 2022. Letadlo, které bude přepravovat cestující mezi těmito městy, bude mít možná bar, postele a také tělocvičnu. Aerolinka Qantas spolupracuje s výrobci letadel Boeing a Airbus, kdo ale nakonec zakázku od australské firmy vyhraje ještě není jasné.

Takřka maratonové lety ze Sydney do Londýna a zpátky jsou zase o něco reálnější. Před rokem generální ředitel společnosti Qantas Airways Alan Joyce veřejně vyzval Boeing a Airbus k tomu, aby navrhli letadlo, které zvládne dvacetihodinový přímý let ze Sydney do Londýna nebo New Yorku. Nyní Joyce oznámil, že výrobci uspěli.

„Jsme nyní v komfortní situaci, protože si myslíme, že máme stroje, které to dokážou,“ řekl pro Bloomberg Alan Joyce.



Arbus A350 společnosti Cathay Pacific.

Pokud projekt uspěje, mohou přibýt další města

Projekt Sunrise, jak ho společnost Qantas nazvala, zahrnuje konfiguraci letadla tak, aby zvládlo přepravit 300 cestujících společně se zavazadly dále než běžná služba. Má mít také záložní nádrž na palivo, pro případ, že by nastaly neočekávané povětrnostní podmínky. Pokud se první lety ukážou jako životaschopné, tak mohou přibýt další města jako Kapské město, Paříž a Rio de Janeiro.



Firma Qantas společně s výrobci pracuje na interiéru, který umožní cestujícím pohodlnou cestu. Podle Joyce počítají s prostorem pro postele, péči o děti a také místo, kde budou moci cestující pracovat. „Chtěli byste mít místo pro cvičení, bar, křeslo, spaní? Boeing a Airbus přicházeji skutečně s kreativními nápady,“ dodal pro Bloomberg Alan Joyce.



Airbus versus Boeing

Proti sobě stojí letadla Airbus A350 a Boeing 777X, ze kterých by měl speciální model vycházet. Vedoucí pracovníky obou firem čeká ještě schůzka s představiteli Qantas Airways v Sydney, kde se bude rozhodovat o budoucím vývoji. V příštím roce chce generální ředitel firmy Qantas podat objednávku, ani jeden z dodavatelů nemá momentálně podle Joyce výhodnější postavení.



Vizualizace Boeingu 777X, který se má dostat na trh na konci roku 2019.

První komerční trasu z Londýna do Brisbane zprovoznila společnost Imperial Airways a Qantas Empire Airways 13. dubna 1935. Lístek na trasu, která byla delší než 20 tisíc kilometrů, stál 195 liber (zhruba 5500 korun). Na začátku nebyl o tento spoj příliš velký zájem, teprve 20. dubna téhož roku vyrazili do Austrálie první dva cestující. Četnost spoje byla týdenní, let z Londýna do Brisbane tehdy trval s přestávkami 12 a půl dne.