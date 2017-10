Dvě pětiny Čechů by koupily auto s alternativním pohonem, kdyby zlevnilo

PRAHA Zhruba 40 procent českých řidičů by při nákupu příštího vozu zvolilo alternativní pohon, pokud by se jeho cena výrazně nelišila od varianty se spalovacím motorem. Hybridní pohon by nyní volilo 15 procent Čechů, elektromobil 13 procent a motor na LPG šest procent. Vyplývá to z průzkumu poradenské firmy KPMG mezi téměř 1000 tuzemskými respondenty.

Vozy na alternativní pohon, zejména elektromobily, jsou v současnosti o desítky procent dražší než konvenční auta.



„Ve vztahu k alternativním pohonům je určitě pozitivní, že Češi jsou ochotni si připlatit. Současně jsou ale na cenu výrazně citliví, ta by proto měla být pouze mírně vyšší,“ uvedl automobilový expert KPMG Jan Linhart. Pokud by cena vozu s alternativním pohonem byla o desetinu vyšší než klasického spalovacího, rozhodlo by se pro něj 32 procent řidičů, podotkl.

Nákup vozu plánuje v následujícím roce čtvrtina řidičů

Nákup vozu v následujících 12 měsících plánuje čtvrtina řidičů, většina z nich (63 procent) zvažuje nákup ojetiny, třetina plánuje koupi nového vozu. Preferovaný je v 61 procentech benzinový pohon, ve 28 procentech naftový spalovací motor, LPG v pěti procentech případů. Zhruba tři procenta řidičů si plánují pořídit automobil s hybridním pohonem, dvě procenta na CNG a 0,4 procenta řidičů plánují pořízení elektromobilu. Polovina těch, kdo plánují nákup vozu, hodlají koupit vůz do 200 tisíc korun. Osm procent dotázaných hodlá utratit více než 500 tisíc korun

Celkem 45 procent řidičů označilo elektrický pohon jako vhodný pro jejich potřeby. Jako největší minus označují nedostatečnou síť dobíjecích stanic, čtvrtina respondentů předpokládá jejich dotační zvýhodnění. Vodíkový pohon má podobnou image jako elektromobil. Lidé vnímají jeho šetrnost k životnímu prostředí a mezi největšími nevýhodami zmiňují nedostatečnou síť čerpacích stanic. Na rozdíl od elektromobilů i malou nabídku vozů.

Přesto, že vodíkový pohon patří k nejméně známým z alternativních pohonů, pětina lidí si myslí, že se v následujících letech nejvíce rozšíří. Nejčastější výtkou na adresu plynových pohonů je nemožnost parkovat vůz v podzemních garážích a často také otázka bezpečnosti. Mezi největšími výhodami pak respondenti zmiňují nízké náklady na provoz, respektive nízkou cenu paliva.

České domácnosti vlastní průměrně 1,55 vozu. V době nákupu automobilu volilo 70 procent domácností ojetinu. Průměrné stáří aut v českých domácnostech je 13 let a současná hodnota 70 procent z nich je pod 100.000 korun.