EET není jen o penězích, je to úspěšný projekt, hájí se ministryně Schillerová

PRAHA Nová šéfka resortu financí Alena Schillerová řeší hned po svém jmenování do funkce kardinální problém, jak dál s elektronickou evidencí tržeb. Ústavní soudci zpochybnili start chystaných etap pro lékaře, právníky i živnostníky. „Je to úspěšný projekt,“ hájí EET v ­rozhovoru pro sobotní LN, který s ní vedli Miroslav Petr a Vojtěch Wolf.

LN: Co říkáte na páteční verdikt Ústavního soudu?

Ústavní soud ve věci rozhodl a skončilo tak období určité nejistoty, která vyhlášení nálezu předcházela. Samozřejmě respektuji, že pohled Ústavního soudu na některé dílčí oblasti zákona nemusel být totožný s naším pohledem, ale vítám, že zákon jako celek před Ústavním soudem obstál a evidence tržeb není protiústavní, jak tvrdili stěžovatelé.

LN: Ovlivní to ale očekávané navýšení daňových příjmů. Nakolik?

Přestože třetí a čtvrtá vlna mají menší fiskální efekt než první dvě fáze, jde o jednotky miliard. Naší logickou snahou tedy nyní bude, aby byl tento výpadek co nejkratší. Ministerstvo financí proto neprodleně připraví novelu, která vůli Ústavního soudu zohlední. Ta bude hotova v řádu týdnů. Další vývoj už nicméně nezáleží na ministerstvu financí, ale především na Poslanecké sněmovně. Věřím, že sněmovna novelu schválí, stejně jako minulá sněmovna schválila zákon o evidenci tržeb jako takový. S ohledem na průměrnou délku legislativního procesu je však účinnost takové legislativy pravděpodobná nejdříve na přelomu roku 2018 a 2019.

LN: Takže původně stanovené termíny pro start třetí a čtvrté etapy EET nemají ani v případě zrychleného projednání v ­parlamentu šanci?

S ohledem na délku legislativního procesu to nevidím jako reálnou možnost.

LN: Ministerstvo prezentuje dosavadní výsledky EET v číslech, o kolik si přilepšil státní rozpočet. Ale jsou peníze tím hlavním, podle čeho hodnotit celý projekt?

Určitě ne. Pro mne je hlavním přínosem, větším než tím fiskálním, i když ten je samozřejmě také důležitý, narovnání podnikatelského prostředí. A to, že celá řada podnikatelů EET podporuje. A věřte, že neustále dostávám e-maily od podnikatelů, kteří EET podporují, třeba si ho i propojili se skladovým hospodářstvím a podobně.

LN: To vám věříme. My ale zase dostáváme řadu mailů a zpráv od podnikatelů, kteří svou živnost kvůli EET a dalším regulacím ukončili.

Akorát nevýhoda je, že o těch pozitivních ohlasech se nikde nepíše. Já si ale zkrátka myslím, že to je a bude i dál úspěšný projekt. Podobně jako úspěšně dál po čtyřech letech funguje, a to i po nástupu dřívější opozice do tamní vlády, v Chorvatsku.