EET omezila nepoctivou konkurenci, myslí si středočeský restauratér

PRAHA Elektronická evidence tržeb (EET), která pro restaurace a ubytovací služby platí bezmála rok, omezila nepoctivou konkurenci, říká majitel restaurace a hotelu Dvůr Hoffmeister ve Velkých Číčovicích u Prahy Martin Hoffmeister. Podle něj mohli dříve někteří hostinští kvůli neplacení daní nabízet například denní menu pod cenou, kvůli čemuž jeho restaurace přicházela o hosty.

Někteří další restauratéři ale tvrdí, že na jejich podnikání má větší vliv protikuřácký zákon, který vešel v platnost na konci května. Kvůli zákazu kouření jim ubylo hostů.



„V okolí jsou restaurace, kde vytočí 80 piv a potom mohou samozřejmě dělat obědová menu za 80 korun. A to my nemůžeme. Ty ultralevné restaurace dělají ta ultralevná menu díky tomu, že to platí stát tím, že oni nezaplatí daň. Je to pak samozřejmě nefér konkurence,“ řekl ČTK Hoffmeister. V jeho restauraci podle něj platí většina zákazníků útratu kartou, EET mu proto nevadí, naopak ji vítá. Zpomalení obsluhy nebo větší administrativní náročnost nevidí. „Personál postupuje úplně stejně, zadá objednávku do kasy a vyjede účtenka, jen zkrátka obsahuje potřebné údaje a kódy,“ dodal Hoffmeister.

Kvůli špatnému systému si na EET stěžuje majitelka Restaurantu Špejchar ve Velkých Přílepech u Prahy Miroslava Ponertová. „Mně EET jako taková nevadí, ale bohužel nám nefungoval systém. Šíleně to zdržuje. Musím brát na sezonu o jednoho člověka víc a musí se věnovat jenom kase,“ řekla ČTK Ponertová. Uvedla, že před měsícem vyměnila pokladní systém, od menšího provozovatele přešla k jednomu z největších na trhu. „Od té doby musím říct, že to s EET vypadá daleko lépe,“ dodala Ponertová.

Středočeský finanční úřad provedl od loňského prosince 6867 kontrol, v 1049 případech zjistili kontroloři pochybení. Úřad udělil 399 pokut, jejichž celková výše činila 2,436.900 korun. „Nadále patří k nejčastějším proviněním nezaevidování tržby a nevydání účtenky, popřípadě chybějící náležitosti na účtence,“ řekla ČTK mluvčí středočeského finančního úřadu Jiřina Plášilová. Pracovníci úřadu se podle ní setkávají i s případy, kdy podnikatel nemá EET dosud zavedené, ačkoli mu to zákon nařizuje. „Spíše se ale jedná o případy, kdy poplatník systém zavedený má, ale neeviduje,“ dodala Plášilová.

Se dvěma kontrolami z finančního úřadu se setkal například provozovatel berounské restaurace Carino Jiří Čermák. „Jednou se nám stalo, že servírka nedala účtenku, ale byla vytištěná, jen ji nedonesla. Takže jsme ji dohledali, jinak bylo všechno vždy v pohodě,“ řekl Čermák. Výpadky ani problémy se systémem EET jeho restaurace nezaznamenává.

Je to forma protestu

Více než EET se podle Ponertové promítá do jejího podnikání protikuřácký zákon. Zaznamenala výrazný úbytek hostů. „Já si myslím, že je to forma protestu. Ale oni si zvyknou,“ řekla. Problém podle ní bude v zimě i s odchody kuřáků ven před restauraci. „Než všichni vyjdou ven, tak nám vyvětrají všechno teplo. A bohužel chodí ven pravidelně,“ řekla Ponertová. Podle ní se ale prostředí v restauraci díky zákazu kouření zlepšilo.

Větší úbytek hostů zaznamenala s příchodem podzimu, kdy už nebylo možné, aby lidé seděli na zahrádce. Stejnou zkušenost má i Hoffmeister. „Naše restaurace byla vždycky nekuřácká. Jediný, kdo u nás kouřil, byl pan prezident. V létě to je bezproblémové, protože to se sedí venku, aby tam mohli sedět kuřáci a nikomu to nevadilo. V zimě je to horší, samozřejmě chodí méně, protože je zima, ale nechce se mi věřit, že je to kvůli tomu, že si nemohou zapálit,“ řekl. Větší dopad podle něj má zákaz kouření na vesnické hospody, kdy jsou hosté zvyklí sedět s cigaretou u piva. „Chápu, že v klasické vesnické hospodě na to mohou mít úplně jiný názor,“ dodal Hoffmeister.

Ponertová dodává, že podnikatelé v gastronomii by měli být více podporování a nemělo by přibývat zákonů, které se je snaží za každé pochybení pokutovat. „Moje dcera například provozovala bowling. Kvůli EET ale loni hned 1. prosince zavřela,“ dodala Ponertová.