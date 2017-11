EET zvětšila v poštovně na Sněžce fronty, účtenky lidé zahazují

PEC POD SNĚŽKOU Zavedení elektronické evidence tržeb (EET) přineslo v poštovně na Sněžce, která je nejvýše položenou provozovnou v Česku, delší fronty u výdejních okének.

Poštovna se musela v hlavní turistické sezoně potýkat i s výpadky internetu. Její pracovníci na Sněžce uklízeli účtenky, které lidé zahodili. Informoval o tom majitel poštovny Milan Blaha. Blaha pokládá systém EET za zbytečnou věc.



Do EET se poštovna zapojila od 1. března. „Hlavním výsledkem EET bylo zpomalení obsluhy a delší fronty. Když lidé vidí, že je fronta až ke dveřím, tak se otočí a my ztratíme zákazníka,“ řekl Blaha. V poštovně jsou pro prodej teplého a studeného občerstvení a suvenýrů dvě výdejní okénka. Kvůli velmi omezenému prostoru nelze přidat další. Za pěkného počasí se na 1603 metrů vysoké Sněžce za den vystřídají tisíce lidí.

Vydané účtenky si podle Blahy bere jen velmi málo lidí. „A ti, co si účtenku vezmou, ji mnohdy venku ztratí nebo zahodí. Denně pak účtenky sbíráme, aby na Sněžce nebylo smetiště,“ řekl Blaha. Neodebrané účtenky zatím skladuje v krabicích. „Už toho budou desítky kilogramů odpadového papíru,“ řekl. Internetové připojení, které je podmínkou fungování EET, na Sněžce podle Blahy od března vypadlo několikrát do měsíce, někdy i na několik desítek minut. Evidenci tržeb pak poštovna do systému odeslala dodatečně.

Zavedení EET přišlo majitele poštovny na více než 60 tisíc korun. Hlavním nákladem bylo pořízení dvou počítačů, dvou monitorů a dvou tiskáren ke dvěma výdejním okénkům. „Obě tiskárny se postupně rozbily a než se vrátily ze záruční opravy, museli jsme koupit nové. Takhle teď máme dvě tiskárny v záloze,“ řekl Blaha.