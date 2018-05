Elektřina mění autoprůmysl. Dodavatelé startují výrobu dílů pro elektromobily

TELČ/PRAHA Blížící se nástup elektromobilů zásadním způsobem ovlivní klíčovou složku české ekonomiky – autoprůmysl. Právě ten tuzemské hospodářství poslední roky táhne a jeho roční tržby přesahují bilion korun. Většina firem z oboru elektrickou budoucnost automobilismu považuje za příležitost, na kterou se intenzivně připravuje.

„Přicházející výzvy musíme řešit intenzivněji než kdy předtím,“ popisoval Bohdan Wojnar, šéf Sdružení automobilového průmyslu a člen vedení Škody Auto na včerejší konferenci k elektromobilitě v Telči. „Elektromobilita nesporně patří mezi trendy, které jsou nezvratné,“ věří.

Na konferenci lídři autoprůmyslu prezentovali závěry průzkumu poradenské společnost EY. Ta oslovila 80 firem, které vyrábějí některé z dílů, které v elektromobilech nebudou potřeba.

Dělají vše od částí spalovacích motorů přes nádrže, výfuky, chlazení, mazání a­převodovky. Týká se to ale i brzd nebo klimatizace a topení, které jsou v­elektrických autech jiné. Každá pátá z těchto firem si myslí, že ji rostoucí podíl elektrických aut výrazně ovlivní.

Část výroby ztratí

Už proto u nich probíhá nebo se teprve chystá omezování výroby. Během deseti let může jít o desítky procent kapacit. Otázkou je, jaká výroba a zda vůbec to nahradí. Automobilky tlačí své dodavatele k co nejnižším cenám a ti jsou schopni prosperovat, jen pokud mají své kapacity naplno využité. Každý pokles poptávky je může rychle dostat do ztráty.



Oslovené firmy uváděly, že pokles o 40 procent už znamená úplně uzavření výroby, která by tím přestala být rentabilní. Takový úbytek poptávky přitom do roku 2030 očekává čtvrtina oslovených firem. Neznamená to však, že by rezignovaly. Průzkum totiž ukázal, že berou nastupující změnu jako příležitost. A aby klesající byznys vyrovnaly, chtějí dělat i díly pro elektromobily. Rovných 35 procent firem už je reálně vyrábí, během dalších dvou let se tento podíl zdvojnásobí.

Jen šest procent firem zatím nemá plán, kdy na novou vlnu nastoupí. Téměř 90 procent těchto firem pak tvrdí, že komponenty pro elektrická auta dokáže vyrábět i se stávajícím výrobním zázemím.

Automobilový průmysl se bez elektrických aut nemůže do budoucna obejít. Ekologické limity budou stále přísnější a bez elektřiny nebude vůbec možné je splnit.

Zároveň budou auta se spalovacími motory stále dražší kvůli složitějším systémům čištění výfukových plynů, na druhé straně pak dál rychle klesají ceny baterií elektrických aut. Jen za poslední čtyři roky se cena akumulátorů snížila třikrát a podle prognóz bude za dalších deset let poloviční; nehledě na jejich rostoucí kapacitu. Blíží se tak doba, kdy bude cena elektromobilu oproti běžným vozům plně konkurenceschopná.

Rozhodnou i radnice měst

Nyní se navzdory výraznému růstu podíl elektromobilů na evropském trhu pohybuje jen mírně nad jedním procentem. Do pěti let už má ale podle studie nizozemské ING Bank jít o deset procent, za deset let pak může být každé třetí prodané auto elektrické. Studie EY dokonce tvrdí, že v roce 2035, tedy během necelých dvou dekád, elektromobily trh v Evropě zcela ovládnou auta s výfuky postupně vytlačí ze silnic.

České firmy autoprůmyslu se proto snaží, aby nestály v tomto trendu stranou. „Ještě na konci minulé dekády by si mnoho z nás na elektromobilitu v osobní dopravě příliš nevsadilo,“ poznamenává Wojnar. Podle něj je to ale dnes reálná věc, která ale nepřichází od zákazníků.

Rozhodující jsou nejen přísnější regulace emisí skleníkových plynů. „Stále více do toho budou promlouvat i městské aglomerace,“ dodává na adresu měst, která plánují zákaz vjezdu do svých center pro auta se spalovacími motory. Nebo naopak na druhé straně elektrická auta zvýhodňují. Ty pak mohou do vyhrazených pruhů nebo mají výhodnější parkování.