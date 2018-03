Energetické nápoje jen pro dospělé. Británie zakázala prodej ‚kofeinových bomb‘ dětem

LONDÝN/PRAHA Většina supermarketů ve Velké Británii od pondělí zakázala prodej energetických nápojů dětem mladším 16 let. Obchodníci se pro omezení rozhodli kvůli škodlivému vlivu na zdraví. Britské děti si tak musí na pokladně připravit kromě hotovosti i občanku. Tento krok schvalují lékaři i světově uznávaný kuchař Jamie Oliver.

Zákazníci kupující nápoj, který obsahuje více než 150 miligramů kofeinu na litr, musí mít nově více než 16 let. K omezení prodeje u energetických nápojů přistoupily řetězce Asda, Aldi, Co-op Food, Lidl, Morrisons, Tesco, Sainsbury’s a Waitrose. Uvedl to zpravodajský portál The Guardian.

Nápoje, jako je Red Bull, Relentless, Monster Energy a Rockstar, děti konzumují čím dál více. I přesto, že je každý nápoj se zvýšenou koncentrací kofeinu ze zákona označen, se tento problém nedaří omezit. Už v minulém roce svaz britských učitelů NASUWT vyzval všechny maloobchodníky k zákazu prodeje energetických nápojů dětem mladším 16 let. Zákaz vítají rovněž odborní lékaři a světoznámý kuchař a podnikatel v gastronomii Jamie Oliver.

Agentura pro potravinářské standardy varovala, že energetické nápoje mohou obsahovat vysoké množství kofeinu, obvykle asi 80 miligramů v 250 mililitrové plechovce - tedy podobně jako množství ve třech plechovkách Coly nebo hrnku instantní kávy.



Po smrti pětadvacetiletého mladíka, který pravidelně pil 15 plechovek energy drinků denně, a poté spáchal sebevraždu, se škodlivostí kofeinových nápojů začala zabývat i britská premiérka Theresa Mayová. Rodina zesnulého Brita je přesvědčena o tom, že energetické nápoje zhoršily jeho deprese a zapříčinily sebevraždu.