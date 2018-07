Eskalátor na Českomoravské opraven, lidé mohou vstupovat do metra

PRAHA Po téměř dni mohou lidé opět vstupovat do stanice Českomoravská na lince B pražského metra. Přístup byl uzavřený od nedělního rána kvůli poruše eskalátoru, stanice se vrátila do plného provozu v pondělí v 05:45. Vyplývá to z informací na twitteru pražské integrované dopravy.

Porucha eskalátoru zablokovala vstup do stanice Českomoravská v neděli kolem 09:00, výstup byl bez omezení. Podle dopravního podniku byla porucha natolik závažná, že oprava mohla trvat až dva dny. Kvůli pracím na opravě byla v neděli odpoledne stanice na půl hodiny zcela uzavřena a vlaky přes ni jen projížděly.



Stanice metra Českomoravská je cca od 5:45 opět plně v provozu.  https://t.co/oWT7MJ1ruj — PID (@PIDoficialni) 23. července 2018

Porucha eskalátorů minulý týden zcela uzavřela od středečního odpoledne do čtvrtečního rána stanici metra Bořislavka na lince A. Po dobu poruchy v ní metro nezastavovalo. Problémy s pohyblivými schody měl dopravní podnik také na začátku července ve stanici Anděl na lince B. Na novém eskalátoru se tam zhruba po měsíci objevila závada a podnik ho reklamoval u výrobce.