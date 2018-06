EU napadla americká cla u WTO. Česko budou podle analytika stát 2 miliardy

ŽENEVA/PRAHA Evropská unie v pátek předložila u Světové obchodní organizace (WTO) žádost o konzultace se Spojenými státy ohledně cel, která USA uvalily na dovoz oceli a hliníku z unie. Zavedení amerických cel na ocel a hliník bude mít podle analytika Raiffeisenbank Jakuba Červenky dopad na českých obchod v hodnotě téměř dvou miliard korun, tedy 2,4 procenta celkového vývozu do USA.

EU tím učinila první krok k řešení sporu na půdě tohoto nadnárodního orgánu. Text žádosti bude bude zveřejněn až poté, co bude rozeslán všem členským státům WTO, uvedl člen sekretariátu.



O tom, že EU americká cla napadne u WTO, hovořila v pátek komisařka EU pro obchod Cecilia Malmströmová. Řekla, že krok prezidenta Trumpa dále oslabí transatlantické vztahy a odmítla Trumpův argument, že cla jsou nezbytná z důvodů národní bezpečnosti USA.

Pro českou ekonomiku bude dopad marginální, analytik portálu capitalinked.com Radim Dohnal odhadl snížení růstu HDP o méně než 0,1 procenta.

USA nově uplatňují vyšší cla na ocel a hliník

Spojené státy začaly od pátku uplatňovat cla 25 procent na ocel a deset procent na hliník na dovoz z EU, Kanady a Mexika. USA zavedly nová cla na ocel a hliník 23. března. EU měla dosud z placení těchto poplatků výjimku. Brusel varoval, že v případě uvalení cel přikročí k odvetným opatřením.



Podstatnější by podle Dohnala bylo, kdyby se obchodní válka rozšířila na exporty automobilů z EU do USA. To by dopad na český HDP mohl dosáhnout i několik jednotek procent. „A bohužel by dopadl hůře na regiony, kde jsou takzvané montovny, jako je ČR,“ podotkl.

V případě odvetných opatření EU, která by mohla mít za následek cla na ‚dovoz německých aut‘, jak americký prezident Donald Trump často zmiňuje, bude dopad na české automobilky okrajový, míní Červenka. Hlavními odbytišti tuzemských automobilek jsou trhy v západní Evropě a v menší míře v Asii. A v případě asijských trhů panuje na obou stranách silná snaha obchodní vztahy nadále prohlubovat.

Vyšší cla silně zasáhnou ocelářský průmysl na Ostravsku

Z pohledu celé ekonomiky neznamenají cla na ocel a hliník velké číslo, uvedl Červenka. Ale silně bude podle něj zasažen ocelářský průmysl potažmo odvětví výroby základních kovů, který se v ČR koncentruje na Ostravsku. „Jsou to bohužel sektory, které jsou dlouhodobě v útlumu,“ podotkla hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská.



Ceny komodit zatím na obchodní válku zásadně nereagovaly. Zlato zdražilo proti čtvrtku o tři dolary na zhruba 1299 dolarů za unci, stříbro je na stejných hodnotách. „Pro českého investora se zatím nic nemění, zlato se v těchto dnech pohybuje na letošních minimech, ale v dalších dnech lze ale očekávat nárůst cen právě v důsledku rostoucích sporů mezi USA a EU. Zlato letos pravděpodobně dosáhne 1500 dolarů za unci,“ odhadl analytik Golden Gate CZ Pavel Ryba.