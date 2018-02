EU chce danit digitální giganty podle toho, kde žijí jejich uživatelé

BRUSEL Evropské komise (EK) navrhuje zdanit příjmy velkých digitálních společností na základě toho, kde jsou jejich uživatelé, a ne podle toho, kde je jejich sídlo. Sazba daně by se pohybovala mezi jedním až pěti procenty. Uvedla to agentura Reuters, která se odvolává na návrh EK, do kterého měla možnost nahlédnout.

Návrh je zaměřen na firmy jako je Amazon, Google a Facebook. Ty čelí obvinění, že platí příliš nízké daně přesunem svých zisků z EU do zemí s nízkými daněmi, jako je Lucembursko nebo Irsko.



Podle návrhu by se daň vztahovala na firmy s globálními příjmy nad 750 milionů eur (19 miliard korun) a s digitálními příjmy v EU nejméně deset milionů eur ročně.

Dokument se ještě před oficiálním zveřejněním může změnit. Zveřejnění se očekává v druhé polovině března. Daň by podle návrhu komise byla dočasným opatřením, dokud nebude schváleno komplexnější řešení spravedlivého zdanění těchto firem.