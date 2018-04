Evropská unie pozastavila ČR dotační program, projekty bude zatím hradit stát

PRAHA Evropská komise pozastavila Česku kvůli vysokému počtu pochybení dotační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost o objemu 114 miliard korun. Podle firemních sdružení se to dotkne tisíců podniků. Dotované projekty ale budou pokračovat, dočasně je bude Česko hradit z národních zdrojů. Program je stěžejním pro podporu českých podnikatelů v programovém období 2014 až 2020. Firmy požádaly o podporu z programu pro 13 000 projektů, z toho 4 500 žádostí již splnilo podmínky a má přislíbeno celkem 45 miliard korun.

Dotační program spadající pod ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) pozastavila Evropská komise, která je orgánem EU, po provedení auditu. Prověrka totiž na konci loňského roku odhalila u dotovaných projektů čtrnáctiprocentní chybovost, uvedly úterní Lidové noviny. Podle auditu byl problém hlavně v nastavení pravidel pro podpořené projekty, které si dokážou samy vydělat. Tito podnikatelé měli očekávaný čistý zisk odečíst od požadovaných peněz, což se ale v řadě případů nestalo.



Podpora z programu je cílena hlavně na malé a střední podniky, kterých by se tak podle Hospodářské komory ČR problémy dotkly nejvíce. Pokud by nejistota trvala delší dobu, neobešlo by se to bez makroekonomických dopadů, varoval mluvčí komory Miroslav Diro.

„V tuto chvíli komunikujeme s desítkami vyděšených firem a vytváříme jim informační podporu. Jde o jedno z největších selhání čerpání strukturálních fondů,“ řekl prezident Asociace malých a středních podniků Karel Havlíček. „Firmy se nacházejí v nejistotě, jestli budou moci čerpat dotace, nebo ne,“ doplnila mluvčí Svazu průmyslu a dopravy Eva Veličková.

Pozastavení programu ale podle MPO nebude mít na žadatele o dotace a dotované projekty žádný dopad. „Program totiž běží dál, ale po dobu projednávání bude hrazen z národních zdrojů,“ řekl v úterý novinářům ministr průmyslu a obchodu v demisi Tomáš Hüner (za ANO). Podle Asociace malých a středních podniků je klíčové, jak rychle bude možné proplácet již schválené projekty ze státního rozpočtu, jestli se proplatí všechny a jak rychle komise obnoví čerpání peněz. „Pokud to bude trvat měsíce, vážně to ohrozí chod řady malých a středních firem,“ uvedl prezident asociace.

Chyby podle současného ministra vznikly v letech 2015 až 2017, kdy MPO řídili ministři z ČSSD. „Budu iniciovat kroky k vyšetření a potrestání osob, které jsou za tyto komplikace zodpovědné,“ oznámil Hüner. Bývalý náměstek na MPO odpovědný za evropské fondy, Tomáš Novotný, kterého přivedl někdejší ministr Jan Mládek (ČSSD), ale chyby popírá. „Měli jsme rok předtím kontrolu Evropské komise, a ta dopadla pod dvě procenta chybovosti. Problémy se určitě nepřehlížely,“ řekl Lidovým novinám.

V programovém období 2014 až 2020 může Česko čerpat z evropských fondů celkem asi 600 miliard korun. Ke konci letošního roku Evropská komise vyhodnotí země a jejich programy podle toho, jak plní své závazky vůči strategii Evropa 2020. V případě neplnění může Česko přijít o šest procent z přidělené částky. V programovém období 2007 až 2013 mohlo Česko čerpat zhruba 700 miliard, z toho asi čtyři procenta nebyla vyčerpána.