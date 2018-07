Europoslancům vyhrožují smrtí kvůli projednávání sporné směrnice o autorském právu

ŠTRASBURK „Čelíme kampani se spoustou falešných argumentů,“ řekl ve středu na tiskové konferenci poslanec Axel Voss, který je takzvaným zpravodajem pro směrnici. Evropští poslanci se ve čtvrtek chystají hlasovat o návrhu kontroverzní směrnice o autorských právech. Nová pravidla by kromě jiného dávala vydavatelům právo na spravedlivý podíl z využití jejich autorských děl internetovými giganty jako je Google nebo Facebook.

Směrnice, která minulý měsíc prošla právním výborem Evropského parlamentu, ale budí velké emoce. Kritici tvrdí, že povede k cenzuře internetu. Vystoupili proti ní například i vynálezce světové počítačové sítě, britský fyzik Tim Berners-Lee, nebo zakladatel Wikipedie Jimmy Wales.



Poslanci, kteří jsou nyní pod nebývalým tlakem různých lobbistických skupin a dostávají tisíce e-mailů od obou táborů, ve čtvrtek zatím pouze rozhodnou o své pozici před dalším vyjednáváním s členskými státy a Evropskou komisí. Mohou buď potvrdit postoj právního výboru, který bude základem pro další fázi jednání, nebo rozhodnou o tom, že se chtějí do věci vložit a přijít do září s pozměňovacími návrhy. To by mohlo vést i k tomu, že sporné články se do směrnice nakonec nedostanou.



Na evropské zákonodárce se různým způsobem obrátilo i přes 1300 umělců, mezi nimi legendární hudebník ze skupiny Beatles Paul McCartney, operní pěvec Plácido Domingo nebo vídeňští filharmonici. McCartney v otevřeném dopise poslance vyzval, aby normu poslali dál. Platformy, na něž uživatelé nahrávají obsah, podle něj odmítají umělce spravedlivě odměňovat. Jak ale hlasování dopadne, si ve středu nikdo netroufal odhadnout.

Dva kontroverzní články rozdělují veřejnost

Jádrem sporu jsou dva články chystané směrnice. Článek 13 dává internetovým platformám povinnost řešit, zda obsah, který nahrávají uživatelé, neporušuje autorská práva. Podle článku 11 mají mít vydavatelé nárok na spravedlivý podíl za použití jimi vlastněného obsahu na internetu.

K podporovatelům směrnice patří i česká Unie vydavatelů. Naopak například Seznam.cz je proti ní.

Alex Voss dodal, že poslanci dostávají tisíce e-mailů nastiňujících katastrofické scénáře a předvídajících například zhroucení internetu. Internetové platformy si ale nemohou vybírat, která pravidla tržní ekonomiky se jim hodí a která ne. „A mezi pravidla tržní ekonomiky patří i dodržování autorských práv,“ zdůraznil Voss.

Jeho kolegyně, poslankyně Virginie Rozierová, varovala před vyhrocováním situace. Novinářům řekla, že poslanci dostávají i výhrůžky smrtí.

Směrnice se nelíbí ani některým českým politikům

Podle českého poslance Jiřího Paynea (Svobodní) se EU pod záminkou ochrany autorských práv pokouší získat část zisků velkých internetových společností a zároveň chce zavést dohled nad sdílenými informacemi, což je první předstupeň cenzury. „Výsledkem bude zhoršení komfortu evropských uživatelů internetu a další zaostávání Evropské unie,“ sdělil Payne.

Poslankyně Kateřina Konečná (KSČM) vidí problém i v článku, který upravuje používání digitálních materiálů ve výuce na základních a středních školách. „Jeho přijetí by znamenalo, že by poskytovatelé vzdělávacích služeb a učitelé byli značně omezováni v používání například ukázek písniček nebo filmů ve výuce,“ uvedla Konečná.

Její kolega Pavel Poc (ČSSD) připomněl, že poslanci dostávají řadu zcela rozporuplných stanovisek, která se týkají článků 11 a 13. „Realita je každopádně taková, že věc se týká v zásadě všech, držitelů autorských práv, umělců, ale také spotřebitelů. O mandátu pro vyjednávání by proto mělo rozhodnout plénum Evropského parlamentu,“ uvedl Poc ve svém prohlášení.