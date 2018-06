RIGA Evropská centrální banka by mohla od října začít snižovat svůj rozsáhlý program nákupu majetku a zcela ho ukončit do konce letošního roku.

Uvedla to banka v prohlášení zveřejněném po zasedání měnového výboru banky. ECB nakupuje nyní od bank dluhopisy vlád a firem v objemu 30 miliard eur (zhruba 771 miliard korun) měsíčně. Úrokové sazby by měly zůstat stabilní do léta 2019.