Apple může převzít populární hudební aplikaci Shazam, rozhodla Evropská komise

BRUSEL Evropská komise ve čtvrtek schválila plán americké technologické společnosti Apple koupit aplikaci pro rozpoznávání hudby Shazam. Transakce podle komise neomezí hospodářskou soutěž na trhu se streamováním hudby.

Apple ohlásil dohodu o převzetí aplikace Shazam loni v prosinci, nezveřejnil však finanční podmínky transakce. Technologický server TechCrunch tehdy uvedl, že Apple by za aplikaci mohl zaplatit kolem 400 milionů dolarů (8,8 miliardy Kč).

Aplikace Shazam, vyvinutá v Británii, umožňuje uživatelům prostřednictvím mikrofonu chytrého telefonu identifikovat hudbu hrající v jejich okolí. Aplikace pomůže Applu v konkurenčním boji s největší světovou službou pro streamování hudby Spotify, poznamenala agentura Reuters.

Evropská komise v dubnu zahájila podrobnou prověrku plánovaného převzetí aplikace Shazam. Zdůvodnila to obavou, že by se v důsledku této transakce mohl spotřebitelům snížit výběr hudebních služeb. Upozornila, že Apple by převzetím aplikace Shazam mohl získat přístup k obchodně citlivým údajům o zákaznících i konkurenci.

„Po důkladné analýze uživatelských a hudebních dat Shazamu jsme dospěli k závěru, že převzetí ze strany Applu neomezí hospodářskou soutěž na trhu se streamováním hudby,“ uvedla v dnešní tiskové zprávě eurokomisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová.