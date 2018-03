ŽENEVA Titulem Evropské auto roku 2018 se může pyšnit Volvo XC40. Ze 43 nominovaných vozů vybrala odborná porota v podobě automobilových novinářů finálovou sedmičku. Při pondělním finále, které se odehrálo v Ženevě, novináři rozhodli, že se vítězem stane právě model od švédské automobilky. Volvo nikdy v historii anketu Evropské auto roku nevyhrálo.

Na druhé místo odborná 60členná porota zvolila Seat Ibiza, třetí je BMW 5. Loňský ročník vyhrál Peugeot 3008. Volvo XC40 je terénní SUV o délce 4,4 metru a šířce 1,8 metru. Má zavazadlový prostor o objemu 479 litrů a jeho cena v České republice začíná na 742 000 Kč.

O titul evropské Auto roku 2018 se mohly ucházet automobily, které se objevily na evropském trhu v průběhu roku 2017. Podmínkou je, aby model byl dostupný minimálně v pěti zemích starého kontinentu. Do finále letošního ročníku prestižní ankety postoupila ještě Alfa Romeo Stelvio, Audi A8, Citroen C3 Aircross a Kia Stinger.

Titul Auto roku (The Car of the Year) se uděluje od roku 1964, a je tak nejstarším a zároveň nejprestižnějším oceněním svého druhu v Evropě. V ČR získal titul auta roku model Škoda Karoq.