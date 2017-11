Nejen auta za miliony a luxusní večeře. Exšéf městské firmy bral 10 let plat na neplatnou smlouvu

PRAHA Bývalý ředitel městské firmy Pražská strojírna Vladimír Říha bral zhruba deset let plat na základě neplatné pracovní smlouvy. Vyplývá to ze čtvrtečního verdiktu soudu, uvedl server iDnes.cz. Obvodní soud pro Prahu 9 rozhodoval o žalobě, kterou se Říha domáhal doplacení části platu po odvolání z funkce. Podle soudu ale byla Říhova smlouva neplatná, protože byl zároveň v čele představenstva firmy.

Říha byl v Pražské strojírně deset let generálním ředitelem až do února letošního roku, kdy byl odvolán. Po stejnou dobu byl Říha i předsedou představenstva strojírny, ale takový souběh funkcí je zakázán. Soud proto Říhovu žalobu o doplacení části platu za únor zamítl. „Máme za to, že pracovní smlouva, kterou uzavřel pan žalobce, je neplatná. Pokud máme neplatnou smlouvu, nevznikají ani žádné nároky z této smlouvy,“ uvedla podle serveru předsedkyně soudního senátu Michaela Wenzlová.



Říha tak neoprávněně pobíral k odměně za funkci v představenstvu ještě ředitelský plat 100 tisíc korun měsíčně, uvedl iDnes.cz. Rozsudek zatím není pravomocný. „Ohledně dalšího postupu se poradím s právním zástupcem,“ řekl Říha serveru.

Nové vedení Pražské strojírny již dříve podalo na Říhu trestní oznámení kvůli neoprávněnému nákupu brousicího stroje. Podle právních analýz nákupem zřejmě způsobil škodu v řádech desítek milionů korun. O podezření z trestné činnosti bývalého vedení firmy hovořila již v dubnu primátorka Adriana Krnáčová (ANO). Podle tehdejšího vyjádření firma manipulovala s knihami jízd či zneužívala karty na nákup pohonných hmot. O kauze podrobně informoval server Lidovky.cz.



Dopravní podnik hlavního města Prahy, pod který Pražská strojírna spadá, proto zadal vypracování hloubkového auditu. Podle závěrů auditorů strojírna například vyplácela v minulých letech miliony korun firmám ve snaze expandovat na některé zahraniční trhy, ale na tržbách se to neprojevilo.



A vykazovala i další nestandardní náklady. Nejkřiklavějším příkladem, který audit popisuje, je vozový park vedený na šéfa firmy. Říha měl na sebe napsáno osm služebních aut. Malé flotile vévodily dva sportovně užitkové vozy Volkswagen Touareg, každý z nich v pořizovací hodnotě 2,6 milionu korun.

Pozornost vzbudila také večeře s obchodními partnery na berlínském dopravním veletrhu InnoTrans. Šéf strojírny za ni zaplatil osm tisíc eur, tedy v přepočtu kolem 216 tisíc korun.

Pražská strojírna mimo jiné pro dopravní podnik vyrábí a opravuje tramvajové koleje a výhybky. Výrobky dodává i do ciziny.