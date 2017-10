Facebook kupuje aplikaci, která povzbuzuje náctileté, aby k sobě byli vlídní

NEW YORK Aplikaci nazvanou tbh (to be honest), která povzbuzuje mladé, aby k sobě byli vlídní, získala americká společnost Facebook. Devět týdnů stará aplikace už má pět milionů stažení, informoval zpravodajský server BBC.

Sociální síť Facebook aplikaci přináší nové možnosti, podle tvůrců ale zůstane samostatným programem. Hodnotu transakce firmy nezveřejnily. Podle informací serveru TechCrunch byla „menší než 100 milionů dolarů“ a zahrnovala rovněž přechod čtyř vývojářů z týmu tbh do Facebooku.

Úspěch tbh je důkazem toho, že dospívající touží po pozitivní interakci. Zatímco v uplynulých deseti letech byl internet ve znamení otevřené komunikace, teď se bude točit kolem uspokojování emocionálních potřeb, podotýká Facebook.

Vývojářům se podařilo vytvořit anonymní aplikaci, která na rozdíl od svých předchůdců nezabředla ani do trollingu, ani obtěžování. Uživatelům pokládá předem určené pozitivní dotazy typu „koho pozvat na párty“ a dává možnost vybrat si jednoho ze čtyř přátel. Vybraní uživatelé jsou upozorněni, ale podrobnosti o jejich protějšku zůstávají v anonymitě.

Facebook se programem snaží oslovit věkovou kategorii náctiletých a přebrat je konkurenčnímu Snapchatu. Ten je totiž podle nedávné studie preferovanou sociální platformou mladých lidí, kde průměrný věk účastníků je 16 let.

Facebook se o Snapchat ucházel v roce 2013, kdy za něj nabízel tři miliardy dolarů. Snap, mateřská firma Snapchatu, má dnes tržní hodnotu asi 19 miliard dolarů.